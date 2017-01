13. Januar 2017

Kulturspiegel

Faszinierende Fotografien von Jürgen van Buer werden in der Ausstellung „Ein feste Burg ... Kirchenburgen in Siebenbürgen“ vom 15. Januar bis zum 26. Februar auf der Empore der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg, Allersberger Straße 116, gezeigt. mehr...