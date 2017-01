Fotoausstellung in Nürnberg: Kirchenburgenbilder von Jürgen van Buer

Faszinierende Fotografien von Jürgen van Buer werden in der Ausstellung „Ein feste Burg ... Kirchenburgen in Siebenbürgen“ vom 15. Januar bis zum 26. Februar auf der Empore der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg, Allersberger Straße 116, gezeigt.

Kirchenburg Großau. Foto: Jürgen van Buer

Grabendorf. Foto: Jürgen van Buer

Kirchenburg Tartlau. Foto: Jürgen van Buer

Es handelt sich um Schwarz-Weiß-Fotografien von 30 Kirchenburgen, die der Erziehungswissenschaftler und emeritierte Professor für Wirtschaftspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin 2014 und 2015 besucht hat und die erstmals beim Heimattag 2016 in Dinkelsbühl gezeigt wurden (siehe dazu „Packende Kirchenburgenbilder beim Heimattag“ ).Die Ausstellung, die von der Tiny Griffon Galerie und dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in Kooperation mit dem Kreisverband Nürnberg und dem Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher veranstaltet wird, ist täglich zu besichtigen von 10.00-15.00 Uhr. Diefindet amumstatt. Dann gibt es ebenso wie am 21. Januar und am 5. Februar zur gleichen Uhrzeit auch Führungen – letztere in Anwesenheit des Künstlers.