Kommentare zum Artikel

Es fällt schwer, sich ein realistisches Bild von unserem Superstar Peter Maffay zu machen (welcher übrigens das Thema Restitution in mehreren Interviews als „Revanchismus“ bezeichnet hat; er sammelt seine Immobilien in Siebenbürgen auf andere Weise). Ob die Zustände in Radeln dem „Wohle der dort lebenden Menschen“ dienen, ist durchaus fraglich.Der Offene Brief des Journalisten und Umweltaktivisten Hans Hedrich aus Schäßburg nährt jedenfalls Zweifel an der gesamten gegenseitigen Auszeichnungskultur der Herren Dr. Bernd Fabritius, Michael Schmidt, Peter Maffay und anderer „Haferländer“:

8 • Doris Hutter schrieb am 30.08.2017, 23:36 Uhr:

Was mich an Peter Maffay besonders beindruckt hat, war seine kurze und so gehaltvolle Rede vor einigen Jahren an Pfingstsonntag vor der Schranne in Dinkelsbühl: Er sprach die jungen Leute an und riet ihnen, in die Welt zu gehen und dort Erfahrungen, darunter Toleranz zu sammeln. Großartig war die Rede, jedes Wort wertvoll!