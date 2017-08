Peter Maffay nimmt Kulturpreis entgegen

Verbandspräsident Dr. Bernd Fabritius MdB hat dem Rockstar Peter Maffay den Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2015 nachträglich überreicht. Die Ehrung erfolgte am 13. August, dem Tag von Deutsch-Kreuz, im Rahmen der Kulturwoche Haferland (9. bis 14. August 2017). Nach seiner Rede händigte Fabritius dem Landsmann vor zahlreichem Publikum die Urkunde nebst Medaille aus.

Verbandspräsident Dr. Bernd Fabritius MdB überreicht Peter Maffay den Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2015. Trachtenträger klatschen Beifall (im Bildhintergrund). Foto: George Dumitru

Der 1949 in Kronstadt geborene Preisträger ist als erfolgreichster Musiker siebenbürgisch-sächsischer Herkunft ausgezeichnet worden, überdies für sein gesellschaftliches und soziales Engagement, vorzüglich den Einsatz seiner gleichnamigen Stiftung in zahlreichen Hilfsprojekten rund um Radeln (therapeutisches Kinderferienhaus in der Kirchenburg Radeln, Ausbau der Infrastruktur und flächendeckende Trinkwasserversorgung des Dorfes). Wie Bernd Fabritius in seiner Laudatio beim Heimattag 2015 betont hatte, habe Peter Maffay „Solidarität mit seiner alten Heimat“ und „ein positives Bekenntnis zu unserer Gemeinschaft“ gezeigt (Fabritius: „Danke für deine positive Kraft, Energie und deine Haltung!“). Der Preis werde Maffay bei geeigneter Gelegenheit überreicht, „vielleicht in Siebenbürgen“. Und so fügte es sich denn auch.Peter Maffay brachte seinerseits seinen Dank an den Verbandspräsidenten Dr. Fabritius und seine Landsleute zum Ausdruck. Die Ehre sei für ihn „verbunden mit der Absicht, unvermindert unsere Ziele in Rumänien, insbesondere in Radeln, zum Wohle der dort lebenden Menschen zu verfolgen“.

CS