2 • seberg schrieb am 21.01.2018, 12:44 Uhr:

Mein Kommentar im Forum passt wohl besser hierhin:



Ich bin positiv überrascht davon, womit sich Johann in seiner Arbeit erkenntnistheoretisch beschäftigt, nämlich mit der



"Begrenztheit angewandter Methodologien, sowohl der szientistischen (normativen Rationalwahltheorie) als auch der phronetischen (angewandten Klugheit)"



und dass er sich gegen eine "Entweder-oder-Entscheidung" zwischen den beiden Ansätzen, "der empirisch-deskriptiven und der empirisch-explanative Forschungsmethodologie" wendet.



Dieses "Sowohl-als-auch" in Theorie und Anwendung liegt mir auf dem Gebiet der Psychologie und Psychotherapie ebenfalls sehr am Herzen: im Gesundheitswesen gibt es ja bis heute die Spaltung / den Gegensatz zwischen der eher szientistisch-behavioristischen Verhaltens-Therapie und der eher intuitiv-erlebnisorientierten, psychoanalytisch-tiefepsychologischen Psychotherapie (meine frühe Option und Praxis).



Nur beides zusammen führt wohl bei der "Suche nach Wahrheit" weiter: einerseits mithilfe aristotelisch-zweiwertiger Logik (Digitalität der Naturwissenschaften!) und andererseits mithilfe dialektisch-paradoxer, mehrwertig-logischer, intuitiv-phronetischer Methoden (in den Human-, Gesellschafts-, Geisteswissenschaften, aber auch in der Philosophie und natürlich vor allem in der Kunst)



Im Grunde geht es dabei vermutlich um die Versöhnung und Zusammenführung der beiden großen unterschiedlich-gegensätzlichen philosophischen Kategorien: der logischen Kategorie des (Ich/Selbst-) Bewusstseins und der ontologischen Kategorie des (All-) Seins.

