Kommentare zum Artikel

1 • Katzken schrieb am 19.02.2018, 09:34 Uhr:

Und warum waren die gebürtigen Siebenbürger Sachsen aus den Zuschauerreihen so enttäuscht?Wir haben dort gelebt und wissen wie die Realität ausschaut, es ist noch viel schlimmer als in dem Film gezeigt wird.Dass die heutige Jugend, meist in Deutschland Geborene, immer wieder mit falschen Vorstellungen nach Siebenbürgen gelockt werden, ist ja schon eine Frechheit.Dass aber gebürtige Siebenbürger Sachsen, der Jahrgänge 1950-1980 immer wieder mit den Lobhudeleien anfangen, nur Gutes und Schönes,Erfolg,blühende Ortschaften aus Siebenbürgen präsentieren wollen - das sind glatte Lügen und das wissen die Betroffenen sehr wohl.Siebenbürgen ist unsere Heimat,das ist eine Tatsache, kein Grund uns zu rühmen oder zu schämen! Aber diese ganze Propaganda ist doch unmöglich!Warum lädt man einen rumänischen Regisseur nach Münschen ein,mit einem rumänischen Film"Transilvania mea"? Im selben Atemzug aber sind wir beleidigt, wenn die hiessige Bevölkerung uns "Rumänen" nennt?

Dass ein Unternehmer aus Großau, seine Erfahrungen zum Thema"wie man die Schwierigkeiten im dortigen Wirtschaftsalltag überwinden kann"referiert, könnte man noch gelten lassen.Aber warum kommt dieser Unternehmer und erzählt das in München? Was steckt dahinter? Wenn jemand Interesse an eier Unternehmensgründung in Rumänien hat, kann er ja vor Ort fahren.

Sind wir Siebenbürger Sachsen wirklich so und ändern unsere Meinung je nach, für uns vorteilsversprechenden Strömungen? Überlegt bitte mal, wie das in der Bevölkerung unserer Heimat hier in Deutschland ankommt! Gott sei Dank lesen wenige oder gar keine Einheimische die siebenbürgische Zeitung. Es ist sehr traurig wie die gewählten Vertreter der Siebenbürger Sachsen die Landsmannschaft (Verband mag ich nicht) steuern und am schlimmsten die Verantwortlichen der Siebenbürgischen Zeitung! Einfach traurig! Wir kannten einen"Neuer Weg" mit kommunistischer Propaganda und triefend vor Lügen...brauchen wir eine Wiederholung hier, in Freiheit, im selbstbestimmten Leben?

