Neue Ausgabe der Spiegelungen Heft 2.23 zum Schwerpunkt „Kind und Gesellschaft“

Mit Ausgabe 2.23 setzen die Spiegelungen den Themenschwerpunkt „Kind und Gesellschaft“ mit weiteren Fallstudien fort, die zeitlich vom ausgehenden 19. bis ins 21. Jahrhundert reichen.

Das Bemühen um Kinderspielplätze in Kaschau/Košice, die „Militarisierung der Kindheit“ in Kinderzeitschriften der sowjetischen Ukraine der Zwischenkriegszeit, Erinnerungen an die „Kindertransporte“ jüdischer Kinder 1938/39 sowie außerschulische Sozialisationsmöglichkeiten von ungarndeutschen Kindern heute decken ein breites thematisches und regionales Spektrum ab.Weitere wissenschaftliche Aufsätze, Literatur von u.a. Frieder Schuller und Ilse Hehn, ein Interview, das Hellmut Seiler mit Peter Jacobi geführt hat, Personalia sowie Rezensionen und Besprechungen runden das Heft ab. Es kann für 17 Euro unter Telefon: (0941) 92022-0, E-Mail: bestellung [ät] pustet.de oder über www.verlag-pustet.de/shop bestellt werden.