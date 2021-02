Sehr guter Artikel zu einem Zeitpunkt an dem wieder viele Kinder ehemals Deportierter mit fernen Ämtern viele Monate ringen, um die beschlossene Entschädigung zu erhalten. Die Umstände sind widrig, auch wegen Corona, die Ämter teils überfordert von der Flut der Anträge, on top zu den bisherigen Aufgaben, wohl ohne zusätzliches Personal. Der Wissensstand über die neuen Gesetze ist mäßig, der gute Wille ist ungleich verteilt, je nach zuständiger Region. Den Vogel abgeschossen hat ein Jurist der Bukarester Behörde, der schlicht nicht mal den Titel des Gesetzes 118/1990 vollständig gelesen hatte. Darin kommt die Deportation ab Januar 1945 erst am Ende vor. Der gute Mann sollte dieses Gesetz aber anwenden! Auch in Bukarest wollte die Rentenbehörde vor Bewilligung der Entschädigung noch eine Regelanfrage an die CNSAS richten, ob meine 84-jährige Cousine, oder ihr verstorbener Vater, etwa an einer faschistischen Organisation mitgewirkt haben könnte?! Wobei CNSAS jene Behörde ist, wo man selbst 5-6 Monate nach einer Anfrage auf Antwort warten musste! Ich schätze mich glücklich, dass mein Antrag, als in einem Lager Geborener, nach 6 Monaten erbittertem Kampf, bis zuletzt, positiv entschieden wurde, von der ersten Behörde, AJPIS. Ich soll es nicht berufen, die CJP ist noch am Werk.