1 • Doris Hutter schrieb am 17.02.2021, 21:39 Uhr (um 21:40 Uhr geändert):

Um unser Kulturerbe langfristig zu sichern, ist unsere Gemeinschaft neben sehr viel Einsatz an vielen Stellen in hohem Maße auch auf die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek angewiesen. Daher ist und war dein Einsatz, lieber Hatto Scheiner, außerordentlich wichtig und in normalen Jahren auch sehr erfolgreich. Tausend Dank dafür!



Herzlichen Dank auch an die Spender, die diese Stiftung aufgebaut haben!



Nils tritt in große Fußstapfen. Ich wünsche uns allen, dass er sie ausfüllt.

Dem ganzen Vorstand viel Erfolg - zum Nutzen unseres Kulturerbes!