In diesem Zusammenhang unbedingt erwähnt gehört "DER FLUSS. Eine Donauanthologie der anderen Art", herausgegeben von Edit Király und Olivia Spiridon, die auf vertiefende wie kurzweilige Weise den Strom in einen Text-Fluss verwandelt, der über die Jahrhunderte eine polarisierende wie auch identitätsstiftende Rolle in den Angrenzerstaaten gespielt hat.