5. November 2025
Ausstellung „heimART“ der GEDOK Franken in Nürnberg
Im Heimatministerium Nürnberg, Bankgasse 9, wird vom 8.-30. November die Ausstellung „heimART“ gezeigt. 56 Künstlerinnen der GEDOK Franken präsentieren aktuelle Werke aus den Bereichen Malerei, Objektkunst, Textilkunst, Fotografie, Kalligrafie, Keramik, Scherenschnitt und Bildhauerei – unter ihnen ist auch die gebürtige Kronstädterin Gerhild Wächter.
Der lichtdurchflutete, weiträumige Lichthof des Heimatministeriums in Nürnberg ist die perfekte Bühne für das doppeldeutige Thema „heimART“, das die Begriffe Heimat und Kunst verbindet. Die Anspielung auf die traditionell weibliche Heimarbeit ist bewusst selbstironisch gemeint und steht im Kontrast zu den exzellenten Arbeiten selbstbewusster Künstlerinnen. Die Themen reichen von der Auseinandersetzung mit der Natur und dem Menschsein bis hin zu aktuellen Themen wie Menschen- oder Frauenrechte.
Die Vernissage findet am Freitag, 7. November, ab 17.00 Uhr statt. Begrüßung: Prof. Dr. Julia Lehner, 2. Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg; Christine Hagner, Vorsitzende GEDOK Franken; Einführung: Dr. Andrea Dippel, Leiterin Kunstvilla Nürnberg; Musik: Hilde Pohl am Piano. Zur Finissage mit Lesung wird für Sonntag, 30. November, 15.00 Uhr, eingeladen.
Der Besuch von Vernissage und Finissage ist nur mit Anmeldung unter E-Mail: info[ät]gedok-franken.de möglich. Die Ausstellung kann Montag bis Sonntag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr besichtigt werden.
