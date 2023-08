1 • konradguen schrieb am 08.08.2023, 16:11 Uhr:

Außer dem Zitat aus dem Grußwort von Rainer Lehni, dem Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, findet man auch in dieser "Berichterstattung" KEIN WORT über den Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum "Schloß Horneck", der durch seine Gründung 2015 den den Fortbestand des Museums an diesem Ort überhaupt erst möglich gemacht hat, der im Zuge des kräftezehrenden Um- und Ausbaus von Schloß Horneck in den Jahren 2016-2021 die neuen Räume für das Siebenbürgische Museum wunschgerecht umgestaltet hat, in denen es sich nun weiter entfalten kann, - übrigens auch dank einer Zuwendung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags (in Höhe von 2,6 Millionen Euro!), die in diesem "Bericht" ebenfalls unerwähnt bleibt. Auch der enorme finanzielle und ehrenamtliche Einsatz sehr vieler Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen sowie vieler Freunde unserer Landsleute wird da schlicht und einfach ignoriert!

Konrad Gündisch, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums "Schloss Horneck" e. V. (2016-2021)