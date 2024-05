Siebenbürgisches Dorf zum Jubiläum/Geschäftsführender Landesvorstand tagte in München

Viele Themen erörterte der Geschäftsführende Vorstand des Landesverbands Bayern in seiner Frühjahrssitzung am 12. April in der Geschäftsstelle des Verbandes in München. Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und Vorsitzender des Landesverbands Bayern, führte zügig durch die Sitzung. Bestens vorbereitet und begleitet wurde die Sitzung durch Andrea Wagner, die auch sämtliche Sitzungsunterlagen fristgerecht an die Teilnehmer versandt hatte.

Der Vorstand des Landesverbands Bayern tagte in München. Foto: Andrea Wagner

Schwerpunkte der Besprechung waren die Kooperationen und gegenseitigen Besuche von Kreisgruppen, die gegenseitige Unterstützung und der Meinungsaustausch zwischen den Kreisgruppen sowie mit dem Vorstand und die gemeinsame Gestaltung von kulturellen Veranstaltungen.Im vergangenen Jahr fanden erfolgreiche informelle Treffen des Vorstandes des Landesverbandes mit politischen Entscheidungsträgern aller demokratischen Parteien in Bayern statt. Ziel und Zweck dieser Treffen war das bessere gegenseitige Kennenlernen und die Motivation, siebenbürgische Themen den Politikern und Entscheidungsträgern näher zu bringen.Wichtige Besprechungs- und Höhepunkte dieses und des nächsten Jahres werden im Folgenden kurz zusammengefasst. Beim Heimattag 2024 mit Feier zum 75-jährigen Jubiläum des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wird Bayern mithelfen. 2025 wird der Landesverband Bayern Mitausrichter des Heimattages sein.Die Kreisgruppen Ingolstadt und Traunreut begehen heuer ihr 50-jähriges Jubiläum.Tanzgruppen aus Bayern werden im Juli 2024 an der Europeade in Sizilien teilnehmen, Ingrid Mattes hat die Tanzleitung übernommen.Am Großen Sachsentreffen Anfang August in Hermannstadt wird sich der Landesverband Bayern beteiligen. Die bekannte Projektgruppe des Landesverbandes plant unter der Koordination von Werner Kloos Auftritte in Hermannstadt, Hammersdorf und im Rahmen der Haferlandwoche in Deutsch- Kreuz. Die Proben sind angelaufen.Initiiert von Doris Hutter, wird das Tanz- und Fahnentheater der bayerischen Tanzgruppen „Der Rattenfänger von Hameln nach Hermannstadt“ unter der Regie des aus Kronstadt stammenden Regisseurs Ioan C. Toma im Rahmen des Sachsentreffens am Sonntag,15.00-15.30 Uhr, im Theater „Gong“ am Huet-Platz aufgeführt. Der Eintritt ist frei.Einen ganz wichtigen Tagesordnungspunkt stellte die Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen des Landesverbandes Bayern dar, die amin der Meistersingerhalle in Nürnberg stattfinden wird. Die Planungen laufen auf Hochtouren, der Landesverband fiebert dem Jubiläum entgegen. Lassen Sie sich von den vielfältigen Programmpunkten, der interessanten Festschrift oder dem Siebenbürgischen Dorf überraschen! Ankündigungen in dieser Zeitung folgen.Als Termin für die turnusmäßigen Neuwahlen zum Landesvorstand wurde derfestgelegt und ein Findungsausschuss benannt.

Ute von Hochmeister-Lamm