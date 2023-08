1 • konradguen schrieb am 08.08.2023, 13:20 Uhr (um 13:26 Uhr geändert):

WENIGSTENS einer Erwähnung wert wäre es gewesen, dass der Um- und Ausbau von Schloß Horneck in den Jahren 2016-2021 dem Siebenbürgischen Kulturzentrum "Schloss Horneck" e. V. zu verdanken ist, das - übrigens auch dank einer Zuwendung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Höhe von 2,6 Millionen Euro! - die neuen Räume wunschgerecht umgestaltet hat, in denen sich das Siebenbürgische Museum nun weiter entfalten kann. Wie viel finanzieller und ehrenamtlicher Einsatz sehr vieler Siebenbürger Sachsen wird da schlicht und einfach ignoriert?

Konrad Gündisch, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums "Schloss Horneck" e. V. (2016-2022)