Neues Onlineportal Copernico: Fachbeiträge zur Geschichte und zum kulturellen Erbe im östlichen Europa

Das kürzlich gestartete Themenportal Copernico beschäftigt sich mit der Geschichte und dem kulturellen Erbe der historischen Regionen zwischen Oder, Ostsee, östlichem Balkan und westlicher Schwarzmeerküste. Ein besonderer Schwerpunkt des Portals liegt auf der deutschen Geschichte im europäischen Kontext und in ihren regionalen Wechselwirkungen.

Startseite des Onlineportals Copernico. Bildschirmaufnahme: Christian Schoger

Das Portal „Copernico. Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa“ (Webseite: www.copernico.eu ) macht historische Forschung sichtbar. Mit einem Themenmagazin und umfangreichen Recherchemöglichkeiten eröffnet es neue Wege für die Vermittlung des historischen und kulturellen Erbes in der Öffentlichkeit.Zahlreiche Einrichtungen aus den Bereichen Wissenschaft und Kulturerbevermittlung informieren über die gemeinsame Geschichte und das geteilte kulturelle Erbe im östlichen Europa. Das Portal schafft so eine Brücke zwischen niedrigschwelliger Information und wissenschaftlich fundiertem Datenmodell und ist dabei technisch anschlussfähig und nachhaltig.Die Recherchedatenbank des Portals gibt einen zentralen Überblick über die Tätigkeit seines wachsenden Partnernetzwerks. Die Inhalte sind strukturiert und standardbasiert beschrieben und über eine facettierte Suche recherchierbar. Finden lassen sich Projekte, Recherchetools und Online-Angebote, Sammlungen und Bestände, Schriftenreihen, Förderprogramme, Ausstellungen, Veranstaltungsreihen und natürlich die zum östlichen Europa arbeitenden Partnereinrichtungen selbst. Das Themenmagazin des Portals bietet abwechslungsreiche und informative Beiträge zur Geschichte des östlichen Europas und seinen Verbindungen zur deutschen Geschichte. Es präsentiert sowohl einführende Inhalte für interessierte Einsteiger als auch thematisch vertiefende Formate: Neben Überblickstexten, biographischen Beiträgen, Vorstellungen von Museumsobjekten finden sich auch vertiefende Hintergrundartikel und Interviews mit Expert:innen. Dem Autorenkollektiv gehört u. a. auch Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Siebenbürgischen Museum e.V. Gundelsheim, an.Das Portal vermittelt überdies ganz individuelle historische Einblicke in vergangene Zeiten, etwa zum Thema „Migrationsgeschichte(n)“: Ob von Schlesien nach Amerika, von Rumänien nach Deutschland oder von Afrika ins russische Zarenreich – detailliert recherchierte Geschichte von Entwurzelung und Identität, Fluchtgeschehen oder Integration wird hier spannend erzählt. Neben Schriftgut und Zeitzeugenberichten dienen auch museale Objekte als anschauliche Quellen.Ein wesentlicher Anspruch dieses neuen Themenportals, so erläutert Prof. Dr. Peter Haslinger vom Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung im Interview (Video im Bereich Blog), sei es, Wissenslücken zu schließen, um dem Klischee vom östlichen Europa als Krisenregion entgegenzuwirken. Außerdem solle gezeigt werden, „welche Vielfalt der Forschung und auch der Materialien zu dieser Region in Deutschland existiert“.

Quelle: Copernico