1 • Peter Otto Wolff schrieb am 28.03.2024, 09:32 Uhr (um 09:37 Uhr geändert): Ich muss zugeben, dass ich Gott sei Dank 1989 nicht dabei war. Gleichwohl habe ich viele Verbindungen zu ehemaligen Klassenkollegen an der Deutschen Schule Bukarest, war oft danach in RO, immer interessiert an dem Geschehen dort, Verfolger der rum. Presse etc. An dem Beitrag ist mir gewaltig der Satz aufgestoßen: "Geheimdienst unterstellt und dessen Mitarbeiter als angebliche Unterstützer Ceaușescus". Ja was soll dieser Unsinn, war die Securitate denn nicht der bewaffnete Arm Ceausescus, die "baietii cu ochi albastri", oft Waisen, getrimmt als Prätorianergarde des Diktators? Noch so ein Unsinn, "warum man in den folgenden 30 Jahren nichts mehr von der Securitate gehört hat". Sie wissen es nicht? Dann sage ich es ihnen: sie waren schlau genug (und gut ausgebildet) und voll beschäftigt, sich den schuldenfreien Staat zur Beute zu machen! Die Nachfolgebehörde, SRI, hat die ganze Zeit mitgemischt in den Regierungen unter Iliescu und Basescu (selbst nachgewiesener Informant). Die umfangreichen übernommenen Datenbestände eigneten sich vorzüglich, um viele gefügig zu machen, sollten sie aufmucken. Fazit: die Mitarbeiter der Secu in ein verklärendes Licht darzustellen ist peinlich!

2 • Gabanyi schrieb am 28.03.2024, 19:28 Uhr (um 19:29 Uhr geändert): Sehr geehrter Herr Wolff,

ich respektiere Ihre persönliche Meinung. Aber wären Sie nicht ebenfalls bereit, auch die Einschätzung einer Wissenschaftlerin zu akzeptieren und zu respektieren, die sich seit Jahrzehnten mit dem Thema befasst, eine sehr umfangreiches Archiv dazu besitzt und zwei Bücher sowie zahlreiche Kapitel und Aufsätze dazu verfasst hat? Tatsache ist:

Unmittelbar nachdem sich die sowjetloyalen Militärs unter der Führung von General Nicolae Militaru, 1974 als Spion des sowjetischen Militärgeheimdiensts GRU enttarnt und in die Reserve versetzt wurde, nach der Flucht Ceausescus aus Bukarest an die Spitze der rumänischen Armee geputscht hatten, unterstellten sie sich den Geheimdienst Securitate und verhafteten dessen Chef Iulian Vlad wenig später. Diese Fakten können Sie vielfach nachlesen. Danach ging die Armee unter der neuen prosowjetischen Führung gegen die Securitate vor, wie das auch in dem Film gezeigt wird.

Tatsache ist, dass die Securitate in dem Film zum Teil als Opfer dargestellt wird, was dem Regisseur auch bewusst war, wie seine Schlussbemerkungen zeigen, die von Frau Drodtloff vorgelesen wurden.

Sollten Sie und weitere Leser weitere Fragen zur rumänischen Revolution haben, die über das medial verbreitete "Wissen" hinausgehen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, mit Gesprächen, Vorträgen, Publikationen etc. Merke: Ich habe die Wahrheit nicht gepachtet, aber zumindest suche ich danach ...



3 • ingenius mobile schrieb am 29.03.2024, 08:26 Uhr: Das Thema Wende'89 habe ich persönlich als 19-Jähriger bewußt erlebt.

Nicht ohne Grund habe ich und Freunde von mir, bereits ab dem Alter von 15 Jahren als Alternative zu den "Telejurnal"- und öffentlichen Radionachrichten, verbotenerweise mit einer 25-Meter langen, quer über den Hof gespannten Radioantenne, auf Radio-Kurzwelle, abends, Radio Europa Liberă, Radio Luxemburg und Bayern3 gehört (wenn das Wetter günstig war).

Wir wußten damals, dass die offiziellen Nachrichten die Wirklichkeit in Rumänien maximal zu 80% abgebildet haben und grundsätzlich haben wir dem Berichteten mißtraut bzw. es hinterfragt.

Die restlichen 20% habe ich damals versucht mir aus Radio Europa Libera, Radio Luxemburg und Bayern3 zusammen zu schustern.



30 Jahre nach der Wende ist das Archiv von Europa Libera weitestgehend zugänglich gemacht worden und jeder hat Zugriff sogar auf O-Ton der Sendungen.

Jeder kann Ereignisse von vor '89 im Geiste der damaligen rumänischen Politik und dem Gegenmodell analysieren und seine Schlüsse ziehen.



Ich würde es begrüßen, wenn es zu diesem Thema MEHR, VIEL MEHR Workshops geben würde, um junge Menschen für diese wichtigen Themen und Erfahrungen in Sachen MEDIENARBEIT zu sensibilisieren.



WENN ES UM DAS THEMA SIEBENBÜRGISCHE IDENTITÄT GEHT:

Ganz wunderbar fände ich ein Projekt mit dem Thema:

"Wir schreiben das Jahr 2054. Wir laden Jugendliche aus Rumänien, Österreich, USA, Kanada und Deutschland unter 18 Jahre zu einem 10-tägigen Camp auf eine Hütte in die Karpaten ein.

Das Ziel des Workshops besteht darin die Identität der Siebenbürger Sachsen (von den Eltern vermittelten, aus Kulturarbeit gelernten, aus Veranstaltungen und Medien kennengelernten, im Selbststudium erarbeiteten)

in den 10 Tagen zu synthetisieren und als "SICHERUNGSPAKET" zu erarbeiten,

in Schriftform, als geigefügten O-Ton, selbst produziertes Videomaterial, und so gut wie möglich OHNE ZUGRIFF AUF EXTERNE MEDIEN (besonder GANZ OHNE Internetzugriff) zu SICHERN."



Ich persönlich halte eine solche radikale Herangehensweise, wenn es um unsere Identität geht für angebracht, weil ich finde, dass wir auch im Jahr 35 nach der Wende/Revolution von 1989 uns nach wie vor viel zu sehr in der Vergangenheit suhlen, als um uns den echten sächsischen Herausforderungen (eigene Identität und Resilienz beim Thema eigene Identität) zu widmen und zu stellen.



In diesem Sinne möchte ich passend zu meiner Aussage, ein kurzes Video von Henri Coanda verlinken (einem Landsmann von uns. Jedenfalls von denen die sich mit (früherer) rumänischer Staatsangehörigkeit als Landsmann der Rumänen fühlen) zum Thema "Entwicklung" (Innovation):



https://www.linkedin.com/posts/activity-6768412736998244352-r2z2/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop



4 • ingenius mobile schrieb am 29.03.2024, 09:02 Uhr: Die Aussage von Henri Coandă zum Thema "Entwicklung" (Innovation)

kann alternativ auch in den ersten 45 Sekunden im Folgenden Video gesehen werden:

https://youtu.be/1kZlbNVwBl8?si=mZjyR5mwXucb9PL4

Im vorherig angebotenen Link ist der Zugang nicht für alle frei.