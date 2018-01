Richttag der Nachbarschaft Traun

Der 62. Richttag der Siebenbürger Nachbarschaft Traun am 6. Jänner begann mit flotten Musikstücken, dargeboten von der Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ unter der Leitung von Kapellmeister Roman Eidenberger.

Mag. Irmgard Hofmann und Nachbarvater Dietmar Lindert überreichen die Urkunden für langjährige Mitglieder der Kindertanzgruppe. Foto: Gottfried Roth

Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen: Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger, den Bundes- und Landesobmann der Siebenbürger Sachsen Kons. Manfred Schuller, Ehrenobmann Kons. Dr. Fritz Frank, Vizebürgermeister Peter Aichmayr, weiters die Stadträte Günter Geisberger, Mag. Johann Böhm und Christian Engertsberger, Kulturreferent Sascha Lindenmayr sowie zahlreiche Gemeinderäte und Vertreter befreundeter Vereine. Besonders freute uns der Besuch von Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Pühringer.Dem Feststellen der Beschlussfähigkeit folgte das Totengedenken. Seit dem letzten Richttag am 6. Jänner 2017 hatten wir 19 Todesfälle zu verzeichnen. Nachbarvater Lindert verlas die Namen zu feierlicher Hintergrundmusik.Ehrenbundes- und Landesobmann Kons Fritz Frank eröffnete den Reigen der Grußworte: Er verwies auf seine rund 380 als Amtsträger wahrgenommenen Veranstaltungen und Termine, von denen der Richttag in Traun stets einer der bedeutendsten war. Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger betonte die gute Zusammenarbeit der Stadt mit den siebenbürgischen Vereinen und lobte deren großen Anteil am gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt Traun. Das dritte Grußwort richtete Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Pühringer an uns, der trotz Pensionierung die langjährige Tradition seiner Besuche unseres Richttags fortsetzt – das macht uns ein klein wenig stolz! Er überbrachte die besten Grüße von seinem Nachfolger Mag. Thomas Stelzer und wies darauf hin, dass 2018 ein wichtiges Gedenkjahr sei, weiters würdigte er die Leistungen der Heimatvertriebenen beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.Es folgte der Auftritt der Kindertanzgruppe unter der Leitung von Mag. Irmgard Hofmann und Andrea Roth. Irmi Hofmann griff nach dem eifrig beklatschten Auftritt zum Mikrofon und berichtete dem interessierten Publikum von der Arbeit mit der Kindertanzgruppe. Neben dem Auftritt am 6. Jänner in Siebenbürgertracht sind der Kinderfasching und das Sommerfest der Nachbarschaft jährliche Fixpunkte, wobei auch Showtänze zu aktuellen Hits gezeigt werden. Auftritte beim Kronenfest, Krautfest usw. finden ebenso statt. Zum Ferienbeginn gibt es stets einen Ausflug, außerdem jährlich eine Adventfeier u.v.m. (Nachwuchs ist bei der Gruppe herzlich willkommen, da zwei der Mädchen nun schon konfirmiert sind und daher zur Siebenbürger Jugend gewechselt sind).Als Dank und Anerkennung für langjährige Zugehörigkeit wurden einige der Mädchen von Nachbarvater Dietmar Lindert mit einer Urkunde und einer Medaille geehrt: für drei Jahre Zugehörigkeit zur Tanzgruppe Lena Manchen und Hannah Wöhrer, für fünf Jahre Zugehörigkeit Naemi Lisa und Franziska Magauer.Es folgten die Berichte der Obmänner der Trachtenkapelle (Michael Schweitzer) sowie der Jugend (Stefan Roth). Ihren ersten Kassabericht hielt die 2017 neu gewählte Kassierin Birgit Traunbauer. Kassaprüfer Andreas Lette bestätigte danach die Richtigkeit ihrer Ausführungen. Nachbarvater Dietmar Lindert ließ das ereignis- wie erfolgreiche Jahr 2017 Revue passieren und ging besonders auf das Sachsentreffen in Hermannstadt ein. Er dankte seinen Amtswaltern, der Jugend und der Trachtenkapelle, der evangelischen Kirche sowie den Vertretern von Land und Stadt für die gute Zusammenarbeit. 2017 gelang es uns wieder, neue Mitglieder zu gewinnen. Der Nachbarvater hieß sie willkommen und verlas ihre Namen. Er schloss seine Rede mit einem Neujahrswünsch, sächsisch und hochdeutsch vorgetragen.Zwischen zwei Tänzen der „Alten Jugend“ richtete die Nachbarmutter das Wort an die Generalversammlung. Sie ging auf den 6. Siebenbürgischen Kulturherbst ein, an dem sich Traun mit vier Veranstaltungen (Konzert Capella Concertante, Lesung Prof. Schenkel, Kathrein & Wein, Konzert der Trachtenkapelle) äußerst erfolgreich beteiligt hatte, und bat Kons. Manfred Schuller, den Dank an seine Gattin Ingrid für ihre Arbeit zu übermitteln – sie ist seit Einführung des Kulturherbstes der Kopf hinter dem Ganzen.Nun hieß es wieder „raus aus der Truhe“. Nachbarmutter Irene Kastner hatte viele verschiedene Schürzen aus unserem Fundus hervorgeholt und stellte dieses für unsere Tracht besonders wichtige Kleidungsstück vor, neben der Frauenschürze auch den Schurz der Männer. Nach dem offiziellen Teil nahmen vor allem die anwesenden Damen die Schürzen aus der Nähe bewundernd in Augenschein.Schließlich dankte Bundesobmann Kons. Manfred Schuller für die gute Zusammenarbeit und das stets große Engagement. Der Richttag endete mit dem Singen der Hymnen. Herzlichen Dank an die Frauen der Nachbarschaft, die für die Bewirtung mit Kuchen und Gebäck gesorgt haben, sowie an die Trachtenkapelle, die Kindertanzgruppe, die Siebenbürger Jugend und die Alte Jugend für die Mitgestaltung des Richttags.

Irene Kastner