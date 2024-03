Siebenbürger Nachbarschaft Traun: Tanzseminar der „Alten Jugend“

Schon die Siebenbürger Jugend Traun fuhr bzw. fährt seit Jahrzehnten übers Wochenende auf Tanzseminar, zu meiner Zeit vorzugsweise nach Bad Goisern. Die „Alte Jugend“, gegründet 2000, knüpfte daran an und verbrachte jedes Jahr gemeinsam ein schönes und schweißtreibendes Wochenende – vorzugsweise im schönen St. Gilgen am Wolfgangsee.

Lauter fröhliche Gesichter gab es beim Tanznachmittag zu sehen. Foto: David Michael Pfeiffer

Corona hat dann alles geändert und die Jahre sind nicht spurlos vorbeigegangen. Man bedenke, dass bald schon mehr Mitglieder der „Alten Jugend“ in Rente sind, als noch arbeiten gehen. Und auch wenn uns allen das Tanzen noch viel Freude macht: Die Jahre (und bei einigen wie mir das Mehr an Kilos) machen sich beim Tanzen durchaus bemerkbar. Der „Neppendörfer“ oder der „Sauerländer“ sind einfach nicht mehr für unsere Körper geeignet - zumindest bis auf einige wenige Ausnahmen, die anscheinend nicht altern, sondern gleich schlank und fit geblieben sind. Zum Glück gibt es aber viele andere Tänze, die man ins Repertoire aufnehmen kann und die für uns nun halt besser geeignet sind: Es ist schmerzhaft, aber muss man zugeben, dass die Jugendzeit auch beim Tanzen vorbei ist.So weit, so gut: Wir kamen überein, statt eines ganzen Wochenendes nun „Tanznachmittage“ zu starten – der erste fand am 2. März statt. Im großen Saal des evangelischen Gemeindezentrums wurde bis ca. 18 Uhr getanzt und die Anzahl der Tänze kann sich sehen lassen: Mit Marschierbayrisch, Bauernwalzer, Böhmerwald Landler und dem Eckerischen aus Niederösterreich wärmten wir uns auf. Kieler Sprotten, Sommermorgenwalzer, Schwedenwalzer, Schwingender und Mühlenpolka werden öfters mal getanzt und mussten nur wiederholt werden. Andere Tänze wurden schon lang nicht mehr geübt und daher nun neu einstudiert: Tampet, Schottisch aus Stockholm, Maike, Der Zieglerjuli, Jämtpolska, die Solsäter Polka und der Paradieswalzer. In den Pausen stärkten wir in unserem Vereinslokal unterm Dach, dem „Tanzboden“ mit den köstlichen, von einigen backfreudigen Damen mitgebrachten Kuchen – danke dafür! Den Abschuss bildete der Familienwalzer – somit kamen wir an diesem Nachmittag auf insgesamt 17 Tänze. 28 Personen nahmen teil, darunter einige von der Jugend und von der Seniorentanzgruppe – darüber freuten wir uns ganz besonders!Den Tanznachmittag ließen wir „Auf dem Tanzboden“ beim österreichischen Fast Food, nämlich Würsteln und Gebäck, in gemütlicher Runde ausklingen. Danke allen, die dabei waren! Fortsetzung folgt, denn der nächste Termin steht schon fest.

Irene Kastner