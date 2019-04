Siebenbürgische Keramikmalkunst in Elixhausen-Sachsenheim

Seit nun schon fast 30 Jahren veranstaltet die Nachbarschaft Sachsenheim im Frühling in den Vereinsräumen in Elixhausen-Sachsenheim einen Keramikmalkurs. Der Kurs fand heuer unter dem Motto „Damit es nicht verloren geht“ vom 18. bis 21. März statt. Erika Fleischer ist dabei mit viel Engagement und Liebe Organisatorin und Kursleiterin zugleich.

Teilnehmerinnen des Keramikmalkurses in den Vereinsräumen in Elixhausen-Sachsenheim mit ihren Kunstwerken. Foto: DI Bruno Wuppinger

Die Kunst des Keramikmalens, die erforderliche Technik, erlernte Frau Fleischer bei Monika Haas in Kursen in Zell an der Pram. An den Kursen in Elixhausen-Sachsenheim nehmen l0 bis 15 Personen teil, sowohl Vereinsmitglieder als auch Nichtmitglieder. Dabei werden,,Rohlinge" verschiedenster Formen, wie Teller, Krüge, Vasen und Schüsseln (Gebrauchs- und Ziergegenstände) nach Vorlagen historischer Muster, vor allem alter siebenbürgischer Muster, mit Unterglasurfarbe bemalt.Transparent glasiert und gebrannt werden die Kunststücke bei Christl Langthaler in Elixhausen. Bei der eindrucksvollen ,,Abschlussausstellung“ im Vereinsraum des Pfarrhofkellers kamen zu Freunden und Partnern auch der Vereinsobmann der Siebenbürger Sachsen, Gerhard Alzner mit Gattin, und Bürgermeister a.D. Dipl.-Ing. Bruno Wuppinger, dessen Gattin den Kurs besuchte, zur frohen Runde, um die Kunstwerke zu bewundern.

DI Bruno Wuppinger