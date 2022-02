17. Februar 2022

Einladung zum Keramikmalkurs im Schloss Zell an der Pram

Alle Interessenten für Siebenbürgische Keramikmalerei in Österreich und Deutschland sowie die Teilnehmer früherer Kurse sind herzlich eingeladen zum 39. Keramikmalkurs mit siebenbürgischen Motiven und Traditionen, der von Freitag, dem 11. März, bis Sonntag, den 13. März 2022, im Landesbildungszentrum Schloss Zell an der Pram stattfindet. Der Kurs beginnt am Freitag um 14 Uhr und endet am Sonntag nach dem Mittagessen.

Unterkunft: Einzelzimmer „Komfort“, Übernachtung mit Frühstück 51 Euro pro Person pro Nacht; Doppelzimmer „Komfort“, Übernachtung mit Frühstück 43 Euro pro Person pro Nacht; Dreibettzimmer „Komfort“, Übernachtung mit Frühstück 39 Euro pro Person pro Nacht; Einzelzimmer "Standard", Übernachtung/Frühstück 44 Euro pro Person pro Nacht; Doppelzimmer „Standard“, Übernachtung/Frühstück 36 Euro pro Person / Nacht.



Kursgebühr: 80 Euro (Vorzugstarif aufgrund langjähriger Zusammenarbeit). Material: Rohkeramik kann im Kurs besorgt werden. Farben bitte selbst mitbringen, im Kurs gibt es nurmehr Reste.



Anmeldung: bei Christine Morenz, E-Werkstraße 53, 4840 Vöcklabruck, Telefon: (06 77) 63 08 87 92, E-Mail: morenz[ät]asak.at. Bei Anmeldung bitte um Bekanntgabe, ob am Freitag, den 11. März, ein Mittagessen gewünscht wird!



Änderungen aufgrund der Corona-Situation (auch kurzfristige Absage des Kurses) vorbehalten.



Anreise: Zell an der Pram liegt an der Autoschnellstraße Schärding – Wels bzw. an der Bahnlinie Passau – Wels (Ankommende melden sich bitte an der Rezeption zur Zimmerzuweisung). Der Kurs findet im Auftrag der Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertriebenen in Wien statt und steht unter der fachlichen Leitung von Frau Konsulent Monika Haas und ihrer Assistentin Brigitte Harrer. Er ist offen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Nicht-Mitglieder der Landsmannschaft und Gäste sind herzlich willkommen und werden nach Maßgabe der verfügbaren Plätze berücksichtigt.



Die Teilnehmer müssen sich bei der Rezeption registrieren und einen 2-G-Nachweis vorweisen. Bitte beachten: Mund-Nasenschutz mitnehmen! Ingrid Schuller, Referat für Kultur und Brauchtumspflege der Siebenbürger Sachsen in Österreich



Kursleitungsteam Kons. Monika Haas, Christine Morenz

