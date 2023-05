40 Jahre Siebenbürgischer Keramikmalkurs

Ein starkes Frühjahr, ein Jubiläum, das gebührend gefeiert wurde, ein Kurs, der seinesgleichen sucht, und eine ununterbrochene Freude an Malkunst und Gemeinschaft!

Gruppenbild beim 40. Keramikmalkurs, von links: Rainer Lehni, Brigitte Harrer, Christine Morenz, Ingrid Schuller, Monika Haas und Manfred Schuller

Moderator von Radio OÖ. Heinz Hörhager mit Ingrid Schuller im Studio in Linz. Foto: M. Sch.

Ein Jubiläum gibt immer Anlass, Rückschau zu halten. Es war am 17. März 1983 im Stift Schlierbach, als unser unvergessener Dr. Fritz Frank zum ersten Mal eine Runde malfreudiger Damen begrüßen durfte. Genau 40 Jahre später – im März - fand in der Landesbildungsanstalt Schloss Zell a. d. Pram die Jubiläumsfeier statt. Eine lange Wegstrecke wurde seitdem bewältigt. Vor 40 Jahren waren viele Vorarbeiten nötig, um den Kurs ins Leben zu rufen. Maßgeblich beteiligt waren damals das Landesinstitut für Volksbildung und Heimatpflege in Oberösterreich, die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Österreich sowie das Referat für Frauenarbeit.Und nun sind 40 Jahre vergangen und nach wie vor leitet Kons. Monika Haas, gemeinsam mit ihrer Assistentin Brigitte Harrer, diesen Kurs und ihrem Engagement und ihrer Fachkenntnis ist es zu verdanken, dass der Kurs sich so eine Beständigkeit erworben hat. Mit ihrem Wissen und ihrer gewachsenen Liebe zu Siebenbürgen konnte sie in den vergangenen vier Jahrzehnten vielen „Schülern und Schülerinnen“ ihre Kenntnisse lehren. Vielen Dank dafür!Zur Jubiläumsfeier konnte Bundesfrauenreferentin Ingrid Schuller als Ehrengast Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, begrüßen. In seinen Grußworten vertiefte sich Rainer Lehni in die Geschichte der siebenbürgischen Keramik und gratulierte zum 40-jährigen Jubiläum. Diesen Glückwünschen schloss sich der Bundesobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Kons. Manfred Schuller, an, er richtete seine Worte auch an Monika Haas, die Seele des Kurses. Musikalisch wurde die Feier von einer Abordnung der „Lustigen Adjuvanten“ aus Traun bereichert, ebenso konnte Ingrid Schuller eine Abordnung aus Traun mit Nachbarmutter Irene Kastner begrüßen.Als Einführung beim Jubiläumsfest gab es eine Bilderschau über „40 Jahre Siebenbürgischer Keramikmalkurs“ wie auch in Memoriam von Ehrenbundesobmanns Kons. Dr. Fritz Frank, der als Gründungsvater des Keramikmalkurses stets in Erinnerung bleiben wird.Ein Höhepunkt dieses Jubiläums war die Ankündigung des ORF aus dem Landesstudio Oberösterreich, einen Beitrag über den Kurs zu gestalten. Dies war eine große Herausforderung, aber auch Ehre, dass das Fernsehen den Siebenbürgischen Keramikmalkurs mit einem Bericht so in die Öffentlichkeit rücken möchte. Dazu gab es eine Ausstellung mit Exponaten aus früheren Kursen, die beim Kamerateam und der Redakteurin Dr. Sandra Ohms helle Begeisterung hervorriefen. Das Team filmte über zwei Stunden im Festsaal des Schlosses Zell a. d. Pram die wunderschöne Keramik, vorteilhaft auf einem Klavier präsentiert und dekoriert, auch die KursteilnehmerInnen wurden beim Malen gefilmt sowie Interviews gemacht. Dieser Beitrag wurde aus dem Landesstudio Oberösterreich in der Nachrichtensendung „Oberösterreich heute“ gezeigt.Mit einem Festessen ging der Abend zu Ende und wie es sich bei einem Fest gehört, trugen die „Lustigen Adjuvanten“ mit ihren musikalischen Darbietungen wesentlich dazu bei, dass das 40-jährige Jubiläum bei allen in bester Erinnerung bleiben wird.Wie auch in den Jahren zuvor, darf ich mich als Referentin für Kultur- und Brauchtumspflege bei allen Mitwirkenden bedanken, die zum Gelingen dieser Jubiläumsfeier sowie des erfolgreichen Kurses beitrugen und ihn wieder zu dem gemacht haben, was er ist: einmalig, einzigartig und besonders! Herzlichen Dank der Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertriebenen aus dem Sudeten-, Karpaten- und Donauraum in Wien, die den Kurs unterstützt.Vor dem Tag des Jubiläums war Bundesfrauenreferentin Ingrid Schuller im Radio Landesstudio Oberösterreich zu einem Interview über den Kurs eingeladen. Es war für sie nicht das erste Mal, live als Gast im Radio zu sein. Der Verband der Siebenbürger Sachsen ist in der Kulturlandschaft Oberösterreich angesehen, die Vereine bzw. Nachbarschaften mit ihren Festen, Bräuchen und Traditionen geben immer Anlass, darüber zu berichten. Ob es nun der „Siebenbürgische Kulturherbst“ oder andere Aktivitäten oder Anlässe sind. Als Mitglied im Forum Volkskultur OÖ., dem 25 Verbände angehören, ist die Öffentlichkeitsarbeit zu einem wichtigen Bestandteil geworden. Das Forum Volkskultur OÖ. ist die Interessenvertretung der Volkskultur in Oberösterreich. Dessen Aufgabe ist es, die Menschen für Volkskultur zu begeistern, zu vernetzen und auf die Lebendigkeit und Vielfalt der Volkskultur hinzuweisen sowie die volkskulturelle Arbeit zu unterstützen. Der Verband der Siebenbürger Sachsen trägt mit seiner Arbeit wesentlich dazu bei und darauf darf man stolz sein.Das nächste Projekt, auf das sich der Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich freuen darf, ist eine Fotoausstellung in Bad Hall, die Ende Juni eröffnet wird. Hier werden sich alle 25 Verbände des Forums Volkskultur OÖ mit ihren Aktivitäten präsentieren können.

Ingrid Schuller, Bundesfrauenreferentin