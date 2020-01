22. Januar 2020 Druckansicht

110. Siebenbürger Ball in Wien

Die Vereine der Siebenbürger Sachsen Wien, Niederösterreich und ­Burgenland, die Sudetendeutsche ­Landsmannschaft und der Schwabenverein Wien laden herzlich ein zum 110. Siebenbürger Ball in Wien bzw. 18. Ball der Heimat des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) am Samstag, den 15. Februar, im Archotel Wimberger, Neubaugürtel 34-36 in Wien.

Einlass ist ab 17.00 Uhr, Beginn um 18.00 Uhr, mit Trachteneinzug, Ende 24.00 Uhr. Bitte in Abendkleidung oder Tracht erscheinen. Parkgarage und Zimmer gibt es im Haus. Eintrittspreise: Vorverkauf inklusive Platzreservierung: 35 Euro; Trachtenträger, Jugendliche, Studenten und Militär inklusive Platzreservierung: 30 Euro; Abendkasse: 40 Euro. Vorverkauf und Platzreser­vierungen: ab 14. Januar im Vereinssekretariat, Steingasse 25, Telefon + Fax: +43(0)1/ 7 14 18 03, Dienstag und Donnerstag von 11.00-13.00 Uhr und nach telefonischer Kontaktaufnahme oder per E-Mail: wien[ät]7buerger.at. Kommt bitte zahlreich in der Tracht! Einlass ist ab 17.00 Uhr, Beginn um 18.00 Uhr, mit Trachteneinzug, Ende 24.00 Uhr. Bitte in Abendkleidung oder Tracht erscheinen. Parkgarage und Zimmer gibt es im Haus. Eintrittspreise: Vorverkauf inklusive Platzreservierung: 35 Euro; Trachtenträger, Jugendliche, Studenten und Militär inklusive Platzreservierung: 30 Euro; Abendkasse: 40 Euro. Vorverkauf und Platzreser­vierungen: ab 14. Januar im Vereinssekretariat, Steingasse 25, Telefon + Fax: +43(0)1/ 7 14 18 03, Dienstag und Donnerstag von 11.00-13.00 Uhr und nach telefonischer Kontaktaufnahme oder per E-Mail: wien[ät]7buerger.at. Kommt bitte zahlreich in der Tracht!

Schlagwörter: Wien, Ball

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.