20. September 2020

Nachbarschaft Rosenau: Lager für Siebenbürger Trachten im Aichergut in Seewalchen

Im Hinblick auf das künftige Museum in Lenzing erhalten wir vermehrt Ausstellungsstücke, daher waren wir seit einiger Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Lagerraum. Im Aichergut in Seewalchen am Attersee wurden wir fündig und haben seit 1. August 2020 eine ca. 60 m² große Fläche angemietet.





Familie Johne hat 2016 ein kleines Siebenbürger-Museum in Obernberg/Inn ausgeräumt und die Textilien und sonstigen Ausstellungstücke seither im Garagen-Anbau aufbewahrt. Trotz steter Kontrolle haben sich die Motten in den kostbaren Gewändern und Pelzmänteln eingenistet. So wurde es höchste Zeit, die Sachen zu sichten und ins neue Lager zu bringen, um die Mottenbekämpfung durchzuführen. Alfred und Veronika Schuster und ich trafen uns am 8. August für die „tödliche Mission": Wir stellten die Trachten weiträumig auf, überall wurden die gestickten Sprüche und Bettdecken großflächig aufgebreitet. Im abgedichteten Raum wurden zwei „Motten-Bomben" positioniert. Von außen haben wir durch die Fenster die Rauchentwicklung des Motten-Bekämpfungsmittels beobachtet. Plötzlich schlug der im Aichergut installierte Rauchmelder Alarm! Innerhalb von zehn Minuten standen zwei Wagen der Freiwilligen Feuerwehr Seewalchen und ein Polizeiauto vor der Haustüre! Völlig verdattert habe ich dem Feuerwehrkommandant erklärt, dass es nirgends brennt und wir nur eine Mottenbombe gezündet haben. Unser Lager wurde gelüftet und die Feuerwehr konnte nach einer halben Stunde den Einsatz beenden. Der Schreck war uns ordentlich in die Glieder gefahren! Zum Glück haben unsere Vermieter, Herr Seitz und Frau Seitz-Kolm, gelassen ob der Aufregung reagiert. Und wir geloben, wir werden uns als neue Mieter künftig „unauffällig" verhalten … Der Raum musste erst mit einer Wand und einer eigenen Eingangstüre vom restlichen Erdgeschoss abgetrennt werden – Alfred Schuster, Franz Peter Seiler und Wolfgang Lehner haben die Bauarbeiten vorgenommen und das neue Lager ausgemalt. Sonja Lehner

Schlagwörter: Nachbarschaft Rosenau, Trachten

