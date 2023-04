5. April 2023

Früherer Vereinsobmann Reinhold Martini im 100. Lebensjahr verstorben

Reinhold Martini wurde am 5. Mai 1923 in Schäßburg geboren und blieb nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Graz, wo er seine Gattin kennenlernte und wo auch seine einzige Tochter Renate geboren wurde. Viele seiner Landsleute wanderten nach Deutschland aus, nicht aber Reinhold Martini, der dadurch auf viele Vergünstigungen seitens der Bundesrepublik Deutschland verzichtete. Er war äußerst diszipliniert und es war ein Segen für den Verein der Siebenbürger Sachsen in der Steiermark, dass er in Österreich blieb und 1950 Vereinsmitglied wurde.





Neben seinem Beruf als Prokurist der Fa. Uniopt Pachleitner engagierte er sich auch sehr für den Verein, wo er von 1955 bis 1965 Schriftführer war. Er übte sein Amt immer sehr korrekt aus und war der „gute Geist" im Verein. Seine Familie war immer in das Clubleben eingebunden. Ab dem Jahr 1965 war Martini Obmannstellvertreter (zuerst unter Obmann Dir. Flechtenmacher) und führte dieses Amt bis zum Jahre 1989 aus, wo er nach dem Tod des damaligen Obmannes Prof. Dr. Kurt Galter am Weihnachtsabend zuerst interimistisch die Obmannfunktion ausübte und in der Folge zum Obmann des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Steiermark gewählt wurde. Im darauf folgenden Jahr 1990 war es dem neuen Vereinsobmann Martini sehr wichtig, das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. Die legendären „Holzfleischausflüge" wurden regelmäßig veranstaltet. Auch Herbstausflüge standen auf dem Vereinsprogramm wie z.B. Fahrten zu Peter Roseggers Waldheimat oder nach Admont. Während seiner Obmannschaft wurden nach der rumänischen Revolution die Hilfslieferungen nach Siebenbürgen gesandt. Aufgrund der vorerst angespannten Lage in Rumänien konnten die Hilfsgüter nur unter erschwerten Bedingungen zu Verwandten, Bekannten und Freunden gelangen. Durch die neuen Machthaber in Rumänien wurde es nicht leichter, sondern eher schwerer, dorthin Hilfsgüter für unsere in Siebenbürgen verbliebenen Landsleute zu transportieren. 1996 erhielt er das „Silberne Ehrenzeichen um die Verdienste der Republik Österreich". Ab 2008 war Martini Vereinskassier, wobei er diese wichtige Tätigkeit für den Verein der Siebenbürger Sachsen in der Steiermark bis zum Frühjahr 2017 ausübte. Zu seinem 99. Geburtstag wurde Herr Martini noch beglückwünscht, wobei ihm seitens des Vereins noch kleine Geschenke überreicht werden konnten. Er starb am 7. Jänner 2023 in Graz im 100. Lebensjahr. Mag. Ludwig Niestelberger, Obmann des Vereins der Sieben­bürger Sachsen in der Steiermark

Schlagwörter: Österreich, Steiermark, Nachruf, Martini, Obmann

