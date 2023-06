Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels: Kirchweihfest in Bistritz

Seit 2014 besteht eine Städtepartnerschaft zwischen Wels in Oberösterreich und Bistritz in Nordsiebenbürgen. Am 27. September 2014 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister von Wels, Dr. Peter Koits, und Bistritz, Ovidiu Teodor Creţu, im Rahmen einer Feierstunde im Welser Minoritenfestsaal diese Partnerschaft, die damals federführend vom Bundesehrenobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Dr. Fritz Frank, in Absprache mit der HOG Bistritz-Nösen vorgeschlagen und vorbereitet worden war. Die Welser Tanzgruppe umrahmte die Feier mit einem Tanzauftritt.

Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels vor der von der Siebenbürger Nachbarschaft Wels finanzierten Wandteppichreplik (links). Foto: privat

Seit 2016 kümmert sich die Welser Nachbarschaft im Auftrag ihres aktuellen Bürgermeisters Dr. Andreas Rabl um die noch junge Städtepartnerschaft. Zu diesem Zweck gründete sie im selben Jahr ihren „Freundeskreis Wels – Bistritz“. Ein Besuch der „Kindertanzgruppe Vergissmeinnicht“ des Bistritzer Liviu-Rebreanu-Gymnasiums in Wels, ein Auftritt des Folkloreensembles „Cununa de pe Someş“ im Welser Stadttheater, aber auch die Teilnahme des Welser Symphonieorchesters beim Sachsentreffen 2019 in Bistritz oder die Entsendung eines Lehrers der Welser Landesmusikschule zu einem Meisterkurs für Gitarre am Bistritzer Tudor-Jarda-Musikgymnasium und eine Teilnahme der Welser Tanzgruppe beim Bistritzer Ostermarkt stehen seitdem schon zu Buche. Dementsprechend war es auch klar, dass sich die Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels am Kirchweihfest in Bistritz zur Wiedereinweihung der Evangelischen Stadtpfarrkirche nach dem rund 15 Jahre andauernden umfassenden Restaurierungsprogramm beteiligen würde.Schon seit drei Jahren hatte die Nachbarschaft bei ihren Mitgliedern um Spenden gebeten und konnte so eine der 21 Teppichrepliken finanzieren, die nun wieder die Kirche so wunderbar schmücken. Der Welser Säulenteppich, dessen Original aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammt, war eine der letzten Repliken, die im Rahmen des von der HOG Bistritz-Nösen betriebenen Replikenprojekts in Sultanhani in Anatolien geknüpft und Ende 2022 nach Bistritz überbracht worden waren. Wenige Tage vor dem Kirchweihfest in Bistritz veranstaltete der Freundeskreis Wels – Bistritz in der Welser Landesmusikschule einen Lichtbildervortrag zum Thema „Lange Reise mit sicherer Ankunft – die Rettung des Bistritzer Kirchenschatzes“. Die zahlreich anwesenden Vereinsmitglieder und viele interessierte Gäste – die Veranstaltung war auch in der jährlichen Veranstaltungsreihe „Gemeinsam für Respekt und Toleranz in Wels“ angekündigt worden – wurden dabei von Horst Göbbel aus Nürnberg in gewohnt kompetenter Weise mit einem kurzweiligen Vortrag über die bewegte Geschichte der Bistritzer Stadtpfarrkirche, ihres Kirchenschatzes und die Hintergründe zur Sammlung ihrer osmanischen Gebetsteppiche und das Projekt zur Herstellung von Teppichrepliken der HOG Bistritz-Nösen informiert.Einige Tage später machten sich rund 20 Mitglieder der Welser Nachbarschaft und Tanzgruppe zu einem Kurzausflug ins 1000 km entfernte Bistritz auf den Weg, um auch persönlich an der Wiedereinweihungsfeier der Evangelischen Stadtpfarrkirche teilzunehmen – und auf Einladung des Bistritzer Bürgermeisteramtes, die an die drei deutschsprachigen Partnerstädte Herzogenrath, Wiehl und Wels ergangen war, die Partnerstadt Wels bei den Feierlichkeiten zu vertreten. Die Teilnehmer aus Wels wirkten sowohl beim Festumzug als auch beim Folkloreprogramm auf der Freiluftbühne bei der Kirche mit und besuchten mit Staunen den festlichen Wiedereinweihungsgottesdienst und das daran anschließende Kultur- und Konzertprogramm. Es war bewegend und beeindruckend, die als „Perle von Bistritz“ bezeichnete Kirche wieder so wunderbar erstrahlen zu sehen und das aus Operngala im Kulturhaus, den Orgel- und Kirchenkonzerten mit dem Kronstädter Bachchor und dem Klausenburger Ensemble Flauto Dolce, dem Jazzkonzert beim Fassbinderturm, den Folklorevorführungen von Cunua de pe Someş und den sächsischen Jugendtanzgruppen aus Schäßburg, Sächsisch-Regen und Bistritz und den Blasmusikdarbietungen der Kapellen aus Drabenderhöhe, Traun und Bistritz und noch einigem mehr bestehende kulturelle Rahmenprogramm in seiner Vielfalt und niveauvollen Tiefe zu genießen.Die Gäste aus Wels freuten sich über das Wiedersehen mit Freunden und Bekannten in Bistritz, über viele schöne Momente und Begegnungen bei dem mehr als würdigen Wiedereinweihungsfest in ihrer Partnerstadt und bedanken sich bei der Stadt Bistritz und ihrem Bürgermeister Ioan Turc, beim städtischen Kulturamt, bei der HOG Bistritz-Nösen, der Evangelischen Kirchengemeinde und beim Deutschen Forum für die ein weiteres Mal erwiesene große Gastfreundschaft und freuen sich auf das nächste Wiedersehen in Wels oder Bistritz.

Christian Schuster