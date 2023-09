9. September 2023

Siebenbürgischer Kulturherbst in Oberösterreich

Der „Siebenbürgische Kulturherbst in OÖ“ geht in die nächste Runde. Ein Jahrzehnt lang durften und konnten wir bereits mit dem Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich viele Menschen erreichen. Das ist ein Verdienst aller Nachbarschaften, die mit einem bunt gemischten Programm dazu beigetragen haben, dass der Kulturherbst im „Kulturland Oberösterreich“ zu einem fixen Bestandteil geworden ist und seinen Platz gefunden hat. Auch heuer, nun zum 11. Mal, bieten wir ein umfangreiches, qualitativ hochwertiges Programm an und hoffen, damit viele erreichen zu können.

Ich danke der Siebenbürger Nachbarschaft Vöcklabruck, dass am 20. September das Eröffnungskonzert in der Evangelischen Friedenskirche Vöcklabruck stattfinden wird. Drei Professoren der Nationalen Musikakademie „Gheoghe Dima“ aus Klausenburg (Cluj), namentlich Melinda Béres und Răsvan Dumitru (Violinen) sowie Erich Türk (Cembalo), haben ein Programm vorbereitet, welches das Publikum in den Genuss von Meisterwerken des deutschen, italienischen und französischen Barocks bringen soll.



Am 30. September heißt es in Wels „Treffpunkt Gitarre“, ein Konzert des Gitarrenorchesters Las Guitarras des Oö. Landesmusikschulwerks, gemeinsam mit Schülern des Bistritzer Musiklyzeums Tudor Jarda.



Einen weiteren, besonderen Programmpunkt darf ich jetzt schon allen ans Herz legen, in Traun wird am 20. Oktober die Ausstellung „Samuel von Brukenthal“ – ein früher Europäer“ gezeigt. Dies ist eine Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa aus Potsdam. Durch unsere Kontakte ist es mir gelungen, diese Ausstellung auch nach Österreich zu bringen. Samuel von Brukenthal (1721-1803) war in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Persönlichkeit und sein Wirken wird in dieser Wanderausstellung anschaulich vermittelt. Dr. Horst Schuller aus Vöcklabruck wird die Einführung zu dieser Ausstellung machen.



Ein weiterer Höhepunkt wird auch der Vortrag von Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin, Leiterin der Siebenbürgischen Bibliothek mit Archiv im Schloss Horneck in Gundelsheim, sein, den sie am 24. Oktober in der Nachbarschaft Rosenau zum Thema „Die Pracht der Tracht“ hält. „Gerade in Zeiten der Unsicherheit bieten Traditionen und Gemeinschaften Menschen Halt und Orientierung. Viele tradierte Rituale und vertraute Strukturen behalten daher bis heute ihre gesellschaftliche Relevanz. Die aktuelle Verschiebung gesellschaftlicher Werte, die mit weltweiter Flexibilität und Mobilität einhergeht, lassen Werte wie Heimat und Tradition spürbar wichtiger werden. Der Tracht als Signum des Eigenen kommt in diesem Kontext als Ausdruck von Identität und Zugehörigkeit zu einer Gruppe besondere Bedeutung zu.“ Auf diesen Vortrag freue ich mich schon sehr, Dr. Schiel ist eine Koryphäe.



In Wels erwartet uns am 25. Oktober ein interessanter Vortrag von unserem Ehrenbundesobmann HR Pfr. Volker Petri über die Zwangsumsiedlung evangelischer Bauern aus dem Bezirk Wels-Land nach Siebenbürgen. Zugleich feiert die Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels heuer ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum und wird diese Veranstaltung mit der Vorführung mehrerer Landlertänze aus Siebenbürgen bereichern.



Liebe Landsleute, Freunde und Interessierte, ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt, es wird wieder ein schöner Kulturherbst werden, und lade alle dazu ein, die Veranstaltungen zu besuchen. Alle weiteren Termine sind auch auf unserer Homepage Ich danke der Siebenbürger Nachbarschaft Vöcklabruck, dass amdasstattfinden wird. Drei Professoren der Nationalen Musikakademie „Gheoghe Dima“ aus Klausenburg (Cluj), namentlich Melinda Béres und Răsvan Dumitru (Violinen) sowie Erich Türk (Cembalo), haben ein Programm vorbereitet, welches das Publikum in den Genuss von Meisterwerken des deutschen, italienischen und französischen Barocks bringen soll.Amheißt es in Welsein Konzert des Gitarrenorchesters Las Guitarras des Oö. Landesmusikschulwerks, gemeinsam mit Schülern des Bistritzer Musiklyzeums Tudor Jarda.Einen weiteren, besonderen Programmpunkt darf ich jetzt schon allen ans Herz legen, in Traun wird amdie Ausstellunggezeigt. Dies ist eine Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa aus Potsdam. Durch unsere Kontakte ist es mir gelungen, diese Ausstellung auch nach Österreich zu bringen. Samuel von Brukenthal (1721-1803) war in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Persönlichkeit und sein Wirken wird in dieser Wanderausstellung anschaulich vermittelt. Dr. Horst Schuller aus Vöcklabruck wird die Einführung zu dieser Ausstellung machen.Ein weiterer Höhepunkt wird auch derGeschäftsführerin, Leiterin der Siebenbürgischen Bibliothek mit Archiv im Schloss Horneck in Gundelsheim, sein, den sie amin der Nachbarschaft Rosenau zum Themahält. „Gerade in Zeiten der Unsicherheit bieten Traditionen und Gemeinschaften Menschen Halt und Orientierung. Viele tradierte Rituale und vertraute Strukturen behalten daher bis heute ihre gesellschaftliche Relevanz. Die aktuelle Verschiebung gesellschaftlicher Werte, die mit weltweiter Flexibilität und Mobilität einhergeht, lassen Werte wie Heimat und Tradition spürbar wichtiger werden. Der Tracht als Signum des Eigenen kommt in diesem Kontext als Ausdruck von Identität und Zugehörigkeit zu einer Gruppe besondere Bedeutung zu.“ Auf diesen Vortrag freue ich mich schon sehr, Dr. Schiel ist eine Koryphäe.In Wels erwartet uns amein interessanterüber dieZugleich feiert die Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels heuer ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum und wird diese Veranstaltung mit der Vorführung mehrerer Landlertänze aus Siebenbürgen bereichern.Liebe Landsleute, Freunde und Interessierte, ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt, es wird wieder ein schöner Kulturherbst werden, und lade alle dazu ein, die Veranstaltungen zu besuchen. Alle weiteren Termine sind auch auf unserer Homepage www.siebenbuergen.at ersichtlich und es besteht die Möglichkeit, sich den Folder herunterzuladen. Ingrid Schuller

Referat für Kultur- und Brauchtumspflege der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich

Schlagwörter: Oberösterreich, Kulturherbst, Programm

Bewerten: 13 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.