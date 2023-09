16. September 2023

VLÖ-Präsident Kapeller besucht Siebenbürgisches Museum in Gundelsheim

Das Siebenbürgische Museum in Gundelsheim am Neckar beherbergt mit mehr als 22000 Exponaten die bedeutendste Sammlung zur Kunst- und Kulturgeschichte Siebenbürgens außerhalb Rumäniens. Nach dem Arbeitstreffen mit dem ehemaligen Staatssekretär und nunmehrigen Vorsitzenden des Stiftungsrates der Stiftung Verbundenheit, Hartmut Koschyk, und dem Freundschaftstreffen mit dem südmährischen Spitzenfunktionär Franz Longin traf Norbert Kapeller, Präsident des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ), im Rahmen seiner Initiative „Netzwerk Heimat“ am 15. August auf Schloss Horneck Dr. Markus Lörz, Leitender Kurator des Siebenbürgischen Museums auf Schloss Horneck in Gundelsheim.

Dr. Markus Lörz (links) und Norbert Kapeller beim Rundgang durch das Siebenbürgische Museum auf Schloss Horneck in Gundelsheim. Bildquelle: VLÖ Kapeller zeigt sich sehr angetan von der Neuausrichtung des Siebenbürgischen Museums und auch von der Kraft zum Erhalt des Schlosses in seiner Gesamtkonzeption als Museum, Bibliothek und Hotel. „Es ist schon beeindruckend, welch hervorragendes Werk hier die Siebenbürger Sachsen geschaffen haben“, ist Kapeller begeistert von dieser Schaffenskraft und nimmt ebenfalls mit nach Hause, dass die Bundesrepublik Deutschland und ihre Bundesländer in besonderer Weise der Zeitgeschichte und Heimatvertriebenen Rechnung tragen, welche historisch gesehen Altösterreicher sind und eine beinahe 1000-jährige Verbindung mit Österreich hatten. „Wir wollen im Frühjahr 2024 Schloss Horneck als Tagungsort für den operativen Start der Initiative ‚Netzwerk Heimat’ wählen und diverse Heimatvertriebenenverbände und deren Funktionäre in Deutschland und Österreich zusammenführen“, erklärt der VLÖ-Präsident die Idee, „denn die Kraft liegt in der Gemeinsamkeit – frei nach dem Wahlspruch Kaiser Franz Josefs ‚viribus unitis’.“ Kapeller zeigt sich sehr angetan von der Neuausrichtung des Siebenbürgischen Museums und auch von der Kraft zum Erhalt des Schlosses in seiner Gesamtkonzeption als Museum, Bibliothek und Hotel. „Es ist schon beeindruckend, welch hervorragendes Werk hier die Siebenbürger Sachsen geschaffen haben“, ist Kapeller begeistert von dieser Schaffenskraft und nimmt ebenfalls mit nach Hause, dass die Bundesrepublik Deutschland und ihre Bundesländer in besonderer Weise der Zeitgeschichte und Heimatvertriebenen Rechnung tragen, welche historisch gesehen Altösterreicher sind und eine beinahe 1000-jährige Verbindung mit Österreich hatten. „Wir wollen im Frühjahr 2024 Schloss Horneck als Tagungsort für den operativen Start der Initiative ‚Netzwerk Heimat’ wählen und diverse Heimatvertriebenenverbände und deren Funktionäre in Deutschland und Österreich zusammenführen“, erklärt der VLÖ-Präsident die Idee, „denn die Kraft liegt in der Gemeinsamkeit – frei nach dem Wahlspruch Kaiser Franz Josefs ‚viribus unitis’.“ Quelle: VLÖ

Schlagwörter: VLÖ, Kapeller, Gundelsheim, Schloss Horneck, Lörz

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.