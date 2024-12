Nachbarschaft Rosenau: 12. Siebenbürgischer Kulturherbst mit mehreren Veranstaltungen

Am 24. Oktober fand in der Evangelischen Gnadenkirche Rosenau ein „Siebenbürgischer Abend mit Orgel und Lesung“ statt. Dabei spielte Dr. Hubert-Hermann Lohr Orgelmusik mit Werken aus Siebenbürgen und Mag. Alfred Vogtenhuber las passende Texte dazu.

Ilse Styhler (links) und Lieselotte Pitter bei der Lesung in der Volksschule Seewalchen. Foto: Lieselotte Pitter

Am 17. November feierten wir unseren traditionellen „Tag der Gemeinschaft“ im Pfarrsaal Rosenau, bei dem Siebenbürger Bratwurst, Krautwickler, Vegetarisches sowie köstliche Kuchen und Torten serviert wurden. Im November fanden für alle Schulklassen der VS Seewalchen „Lesetage“ statt. Auf Einladung der Religionslehrerin Lieselotte Pitter hat Ilse Styhler (beide Mitglieder der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau) aus den Kinderbüchern ihrer Mutter Anne Junesch vorgelesen, hauptsächlich aus dem Buch „Das Ameisenvolk“. Darin wird auf fantasievolle, witzige Weise erzählt, wie die Siebenbürger Sachsen – verglichen mit einem Ameisenvolk – sich in Siebenbürgen angesiedelt und entwickelt haben. Den Kindern hat besonders eine Handpuppe, die Ameise Hermann, gefallen. Einige Rückmeldungen der Kinder: „Ich weiß jetzt, warum Hermannstadt so heißt. Wir haben das Wappen kennengelernt mit sieben Burgen. Es gibt 160 Kirchenburgen, nicht nur sieben. Die Mauer um die Kirchenburg hat die Menschen in Kriegszeiten beschützt.“ Einige Puppen in sächsischer sowie landlerischer Tracht konnten bestaunt werden und ein Mädchen hat stolz gesagt: „Ich habe die Tracht auch schon angezogen, beim Erntedankfest in der Kirche.“ Die Schulbibliothek hat sechs verschiedene Bücher erhalten, so dass die Kinder sich die Bücher ausborgen und weiterlesen können.

Lieselotte Pitter