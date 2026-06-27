



27. Juni 2026

Neues Buch von Petruta Ritter

Es reihen sich Buch an Buch, Poesie verbunden mit Sehnsucht, dem Zauber der Lyrik. Die Gedankenwelt von Petruta Ritter ist voll mit noch nicht vollendeten Werken, ihre starke Ausdruckskraft spiegelt sich in ihren Werken wider, und dennoch spürt der Leser, die Leserin ihre Suche nach Erfüllung, die Raum für Spekulationen bietet. Mit ihrem neuen Buch „Gedacht, Geschrieben, Gebunden“ setzt die Autorin ihre lyrische Reise fort.





Geboren im Dorf Lunca in Rumänien und väterlicherseits siebenbürgischer Abstammung, zeichnete sich Petruta Ritters Schreiblust schon im zarten Alter von 13 Jahren ab. Die Gedichte sind für die Autorin, wie sie sagt, Liebkosungen für die Seele, aber auch laute Schreie innerer Zwänge, die in ihrer verdichteten Ausdruckskraft zutiefst persönliche Erlebnisse im Alltag widerspiegeln.



Petruta Ritter Petruta ist in Gmunden in Oberösterreich wohnhaft und Mitglied der Siebenbürger Nachbarschaft Gmunden-Laakirchen. Verliebt in das Salzkammergut, den Traunsee und die schöne Berglandschaft, holt sie sich die Kraft zum Schreiben aus der Natur. Ihre täglichen Wanderungen führen sie entlang der Traun in Gmunden, für sie eine unendliche Quelle der Inspiration. Petruta Ritter hat sich ganz der Lyrik verschrieben. Bei ihren vielen Lesungen, die sie im Raum Salzkammergut oder in der Landeshauptstadt Linz hält, zieht sie die Zuhörer und Zuhörerinnen in ihren Bann. Im „Siebenbürgischen Kulturherbst“ war sie bisher schon oft mit ihren Werken vertreten und eine Bereicherung.



Schon mehrfach ausgezeichnet, absolvierte sie zusätzlich und erfolgreich 2020 das „Literarische Schreibstudium“ bei der Cornelia Goethe Akademie in Frankfurt mit dem Ergebnis „Dipl. Schriftstellerin“. Die Abschlussthemen wurden im „Frankfurter literarischen Lustgarten“ veröffentlicht. Das Buch beinhaltet eine Sammlung von Sprüchen, Aphorismen und Kurzgedichten von originellen Bildern, poetischen Metaphern und eine starke Naturverbundenheit. Es ist ein Wechseln zwischen leichter, fast spielerischer Sprache und tiefsinniger Reflexion. Die Vielfalt und Intimität der Themen (Lebensphilosophie, Natur, Spiritualität) ermöglicht ein hohes Identifikationspotential. Als lyrischer Lebensbegleiter, Impulsgeber oder Geschenk ist dieses nette Büchlein gut geeignet. Webseite: www.petrutaritter.at , erschienen im www.karin-fischer-verlag.de, Taschenbuchformat, ISBN 978-3-8422-5035-2 .Geboren im Dorf Lunca in Rumänien und väterlicherseits siebenbürgischer Abstammung, zeichnete sich Petruta Ritters Schreiblust schon im zarten Alter von 13 Jahren ab. Die Gedichte sind für die Autorin, wie sie sagt, Liebkosungen für die Seele, aber auch laute Schreie innerer Zwänge, die in ihrer verdichteten Ausdruckskraft zutiefst persönliche Erlebnisse im Alltag widerspiegeln.Petruta ist in Gmunden in Oberösterreich wohnhaft und Mitglied der Siebenbürger Nachbarschaft Gmunden-Laakirchen. Verliebt in das Salzkammergut, den Traunsee und die schöne Berglandschaft, holt sie sich die Kraft zum Schreiben aus der Natur. Ihre täglichen Wanderungen führen sie entlang der Traun in Gmunden, für sie eine unendliche Quelle der Inspiration. Petruta Ritter hat sich ganz der Lyrik verschrieben. Bei ihren vielen Lesungen, die sie im Raum Salzkammergut oder in der Landeshauptstadt Linz hält, zieht sie die Zuhörer und Zuhörerinnen in ihren Bann. Im „Siebenbürgischen Kulturherbst“ war sie bisher schon oft mit ihren Werken vertreten und eine Bereicherung.Schon mehrfach ausgezeichnet, absolvierte sie zusätzlich und erfolgreich 2020 das „Literarische Schreibstudium“ bei der Cornelia Goethe Akademie in Frankfurt mit dem Ergebnis „Dipl. Schriftstellerin“. Die Abschlussthemen wurden im „Frankfurter literarischen Lustgarten“ veröffentlicht. Ingrid Schuller

Schlagwörter: Oberösterreich, Literatur, Ritter, Siebenbürgischer Kulturherbst

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