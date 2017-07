4. Juli 2017 Druckansicht | Empfehlen

Filme über junge Deutsche in Rumänien

Bukarest – Das Goethe-Institut und das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) haben im Mai in Bukarest eine Filmvorführung und eine Debatte über die Identität junger Deutscher in Rumänien organisiert. An dem Podiumsgespräch nahmen Magdalena Binder (Hermannstadt), Ursula Radu-Fernolend (Deutsch-Weißkirch), Irene Pîrvu (Temeswar) und Alfred Ludovic Fellner (Oberwischau) teil, die alle der deutschen Minderheit angehören und Protagonisten von kurzen Filmporträts sind, die unter dem Motto „Schaufenster Enkelgeneration“ auf Initiative des Goethe-Instituts produziert wurden.

Die Filme befassen sich mit der deutschen Identität im heutigen Rumänien, der identitätsstiftenden Rolle der deutschen Sprache und der Mehrsprachigkeit im europäischen Kontext. „Schaufenster Enkelgeneration“ ist ein internationales Projekt, das junge Angehörige deutscher Minderheiten filmisch porträtiert und aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert wird. Die Kurzfilme können im Internet auf YouTube (Suchbegriff „Schaufenster Enkelgeneration Rumänien“) gesehen werden:



Schaufenster Enkelgeneration - Magdalena Binder (Hermannstadt/ Sibiu)



Schaufenster Enkelgeneration Rumänien Ursula Radu-Fernolend



Schaufenster Enkelgeneration - Irene Pîrvu (Temeswar/ Timişoara)



Schaufenster Enkelgeneration - Alfred Ludovic Fellner (Oberwischau/ Vişeu de Sus)



Schlagwörter: Film, Porträts, Goethe. Institut

