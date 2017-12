Anne-Sophie Mutter für ihr soziales Engagement geehrt

Mit dem Kulturverdienstorden im Rang eines Großoffiziers ausgezeichnet hat Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis die Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter für ihr ehrliches und uneigennütziges Engagement bei der Unterstützung der Kinderheime in Orlat und Viktoriastadt.

Die Ordensübergabe erfolgte durch Botschafter Emil Hurezeanu im Rahmen einer Feierstunde am 10. November in der Rumänischen Botschaft in Berlin. In seiner Laudatio sagte Botschafter Hurezeanu: „Der rumänische Staat ehrt nicht nur eine große Künstlerin, einen bedeutenden Geist, ein unschätzbares Juwel des Kulturweltschatzes, sondern auch eine große Freundin Rumäniens, ein vereinendes Symbol Europas“.Anne-Sophie Mutter sagte in ihrer Dankesrede, sie verstünde die Ehrung „als eine Aufforderung an mich selbst, meine Anstrengungen für die Waisenhäuser in Orlat und Viktoriastadt auf eine neue Ebene zu heben“. Sie sei zutiefst überzeugt davon, „dass die Musik eine große Chance bietet, die Welt zum Besseren zu verändern“. Ihr Engagement für die beiden Waisenhäuser gehöre seit 20 Jahren zum Sinnvollsten in ihrem Leben.

Beatrice Ungar (HZ)