Kirchenchortreffen in Malmkrog

Malmkrog – Am 9. Juni fand das jährliche Kirchenchortreffen in der evangelischen Kirche in Malmkrog statt. Ursula Philippi berichtete hierzu in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ): „Im vierzigsten Jahr seines Bestehens hat das Chortreffen sich neu entdeckt. Keine hochgesteckten Ansprüche, kein Wettsingen, auch kein Jammern über geschrumpfte Gemeinschaften, sondern ein Tag asteckender Fröhlichkeit“.

Erstmals gehörten auch Kinderchöre, die an vielen Orten einen kleinen Boom erleben, zu den insgesamt 270 Sängern. Einzelauftritte gab es nicht, gesungen wurde ausschließlich in einer großen Gruppe, wobei sich die Chorleiterinnen und Dirigenten mit der Leitung abwechselten. Für ungewöhnliche Impulse sorgte das Jugendensemble Canzonetta, das mit seiner eigenwilligen Mischung aus Orff'schem Schlagwerk, Blockflöten, Keyboard und Gitarre die Strophen und Refrains rhythmisch verband. Gastgeber der Veranstaltung war der Kirchenchor von Malmkrog, in dem selbst der Pfarrer mitsingt. Auch eines eigenen Kinderchors kann sich Malmkrog rühmen. Gesangliche Höhepunkte, so Philippi, stellten das einstimmig gesungene Lied von Johannes Klepper (1903-1942) „Der Tag ist seiner Höhe nah" dar, aber auch das als gemeinsamer Ohrwurm immer wieder angestimmte „Halleluja, singet dem Herrn!" NM

