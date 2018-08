Apollonia-Hirscher-Preis an Werner Lehni

Kronstadt – Am 3. Juli wurde der Apollonia-Hirscher-Preis durch das Ortsforum Kronstadt und die Heimatsortsgemeinschaft der Kronstädter in Deutschland zum 18. Mal verliehen, wie die Karpatenrundschau vom 12. Juli berichtet.

Die Ehrung geht an den langjährigen Kirchenkurator in Bartholomae, Werner Lehni, der sich vor allem in der Nachbarschaft, der Gemeindevertretung, im Presbyterium, bei den Männerabenden und als Chormitglied verdient gemacht hat. Er gehört zu den ersten Mitgliedern des Kronstädter Forums, an dessen Aufbau er beteiligt war. Zudem war er Mitglied im ersten Kronstädter Stadtrat und soll zusammen mit seinen ehemaligen Amtskollegen auch die Ehrenbürgerschaft der Stadt erhalten. Die Ehrung nahm Thomas Șindilariu als Vorsitzender des Kronstädter Ortsforums vor. Die Laudatio hielt Dr. Albrecht Klein.

NM