Aktuelle Liste der Gästehäuser in Siebenbürgen

Die Kirchenburg Petersberg aus der Vogelperspektive von Nordosten aus gesehen, 2018. Ursprünglich eine der fünf Deutschordensburgen im Burzenland, danach Zisterzienserkloster im Süden und Leib-Christi-Grabkapelle im Nordosten hinzugebaut, später Fruchtkammern an die Ringmauer und eine klassizistische gewestete Kirche. Im Westen weite Teile eines Zwingers mit Schalentürmen, davor der ehemalige Wassergraben. Im Süden das Alte Rathaus angebaut mit Burghüterwohnung (jetzt Gästewohnung) im Erdgeschoss und Gemeinderäumen im Obergeschoss. Gleich daneben, auch südlich, der Pfarrhof. Foto: Genu Arișeanu

(Agnita) – Das Gästehaus im ehemaligen Predigerhaus (Strada Nouă 16, 555100 Agnita) wurde 2015 ausgebaut. Es umfasst acht schöne große Zimmer: zwei mit eigenem Bad, die restlichen sechs mit zwei Gemeinschaftsbädern. Buchungen bei Daniel Andree, Telefon: (0040-269) 518582, Mobil (0040-742) 701295.(Alma Vii) liegt 8 km von Meschen und 18 km von Mediasch in Richtung Agnetheln entfernt. Das Gästehaus der Mihai Eminescu Stiftung, Hausnummer 104, bietet Platz für vier Personen in zwei Schlafzimmern. Es stehen zwei Badezimmer, ein Aufenthaltsraum, Küche, Veranda und ein Hof mit Terrasse zur Verfügung. Im Gästehaus Nr. 103 gibt es ein kleines Appartement (Doppelzimmer, Bad), ein großes Appartement (zwei Doppelzimmer, zwei Badezimmer) sowie Küche und Hof mit Terrasse. Einfache Unterkunft im Jugendherbergsstil gibt es in der alten Schule in zwei 4-Bett-Zimmern. Auskunft erteilt Alexandra Nicolau, Telefon: (0040-724) 000349, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Buchung im Internet unter www.experiencetransylvania.ro (Archita), mit dem Zug oder über die Straße von Flajendorf (Mureni an der E 60) zu erreichen. Im großen Pfarrhaus stehen eine Küche und ein Zimmer mit Bett und Waschgelegenheit zur Verfügung. Gruppen können im Schlafsaal, in Scheune oder Zelten übernachten. Anmeldung bei Inge Kuttesch, 547636 Archita 320, Telefon: (0040-762) 593245, oder Johannes Halmen, Schäßburg, Telefon/Fax: (0040-265) 771110, Telefon: (0040-740) 172015, Telefon: (0040-766) 363813, E-Mail: johannes [ät] halmen.org.(Batiz) ist über Simeria in Richtung Hatzeg und Petroschen (Petroşani) zu erreichen. Das Gästehaus liegt an der Hauptstraße in einem großen Garten und bietet Unterkunft für 20 Personen in sechs Räumen. Küche mit Essdiele, WC, Duschräume sowie Zentralheizung sind vorhanden. Das von Familie Daichend verwaltete Haus, Telefon: (0040-254) 734754, Telefon: (0040-761) 157954, kann als Basislager für Ausflüge ins Retezatgebirge, zu den Dakerburgen, Auqualand Deva oder nach Geoagiu Băi genutzt werden. Anmeldung auch beim Pfarramt Broos, Telefon: (0040-721) 750940, E-Mail: broos [ät] evang.ro.(Bărcut) im Oberen Harbachtal ist von Fogarasch (24 km) über Scharosch in Richtung Norden oder von Agnetheln (44 km) und Schäßburg (37 km) über Henndorf (12 km) Richtung Süden über Retersdorf zu erreichen. Pfarrhaus (40 Betten) und ehemalige Schule (45) stehen für Jugendgruppen und Einzelgäste bereit. Die Kantine im Kultursaal kann bis zu 250 Personen verköstigen. Über dem Kultursaal gibt es zwei Seminarräume. Kinderseilbahn und Kletternetz im Pfarrgarten. Erlebnisreich ist der Audiowanderweg zwischen Seligstadt und Bekokten (Audiodateien unter http://audiowanderweg.seligstadt.ro ). Anmeldung: Pfarramt Fogarasch, Telefon: (0040-268) 211994, E-Mail: johannes.klein [ät] theol.unibe.ch, vor Ort: Cornelia Tache, Telefon: (0040-721) 130540, Internet: www.kinderuni.ro (Biertan) liegt 9 km von der Landstraße Mediasch – Schäßburg. Das Gästehaus in der Wehrburg verfügt im Erdgeschoss über sechs Zimmer mit eigener Nasszelle (vier Doppelzimmer, ein 3-Bett-Zimmer und ein 4-Bett-Zimmer) und in der Mansarde über vier Doppelzimmer (Gesamtkapazität: 23 Personen). Speise- und Gemeinschaftsraum, Voll- oder Halbpension werden angeboten. Anmeldung im Gästehaus „Dornröschen“, Str. George Coşbuc 25, 557045 Biertan, Pfarrer Ulf Ziegler, (0040-745) 246485, E-Mail: udfz333 [ät] gmail.com.Das Evangelische Jugendzentrum im Predigerhaus (Piaţa 1 Decembrie 3) bietet 21 Betten in vier Zimmern, ein Badezimmer und eine Küche. Es ist geeignet für Jugendgruppen, kann aber auch von einer Familie gemietet werden. Kosten zehn Euro/Person. Im alten Weinkeller des Predigerhauses wird traditionelle Küche angeboten. Gäste können die Küche zur Selbstversorgung nutzen oder im Restaurant „Unglerus“ am Marktplatz einkehren. Der Gemeinderaum ist für Tagungen mit bis zu 50 Teilnehmern geeignet. Im Pfarrhaus wurden neben dem Bischofsappartement drei weitere Gästezimmer (neun Plätze, zwölf Euro/Person) und drei Nasszellen eingerichtet. Der Pfarrhaussaal eignet sich für Seminare. Anmeldung bei Pfarrer Ulf Ziegler (s. o.).Das Gästehaus der Mihai Eminescu Stiftung (Str. N. Bălcescu 2) befindet sich gegenüber der Kirchenburg und verfügt über vier Doppelzimmer, drei Badezimmer, Aufenthaltsraum, Küche, Terrasse, Parkplatz im Hof. Auskunft erteilt Alexandra Nicolau, Telefon: (0040-724) 000349, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Buchung im Internet unter www.experiencetransylvania.ro (Bistriţa) bietet im zentral gelegenen Stadtpfarramt vier neu renovierte Gästezimmer mit Bad, teilweise mit Kochnischen. Anmeldung bei Ana Lungu, Gemeindeamt, Piaţa Centrală 13, Telefon: (0040-263) 214679.In der Mansarde des Deutschen Forums sind vier Zimmer vorhanden, jeweils mit Fernseher. Eines (sechs Betten) hat eigene Toilette mit Dusche, die anderen (zwei, drei bzw. vier Betten) haben gemeinsame Toilette mit Dusche am Gang. Küche und Speisesaal zum Frühstücken. Parken im Innenhof, Terrasse eignet sich auch zum Grillen. Anschrift: Deutsches Forum, B-dul Republicii 43, 20053 Bistriţa, Telefon: (0040-363) 104148 oder Telefon: (0040-744) 844703, www.forumbistrita.ro (Batoş) erreicht man über Sächsisch-Regen und Deutsch-Zepling inmitten einstiger Obst- und Weingärten. Im Pfarrhaus: zwei Räume mit je zwei Betten, Küche, Dusche/WC. Anmeldung im Ev. Pfarramt, Str. Călăraşilor 1, 545300 Reghin, Telefon: (0040-265) 511025, Kuratorin Maria Kovacs, 547085 Batoş, Telefon: (0040-265) 544200.(Bod), 14 km nördlich von Kronstadt, bietet bei gehobenem Standard vier neue Gästezimmer (mit Nasszelle), Küche, Aufenthaltsraum, Kinderspielplatz, Lagerfeuer im Hof. Anmeldung bei Manfred Copony, Str. Tudor Vladimirescu 135, 507015 Bod, Telefon: (0040-268) 283282, Telefon: (0040-721) 982431, copony.manfred [ät] yahoo.com, www.gaestezimmer.brenndorf.ro (Orăştie) bietet im Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde für zwei Personen ein Wohn-/Schlafzimmer, Küche und Bad mit Toilette. In der Nähe Ausflüge zu den Dakerburgen (Sarmisegetusa), Aqualand Deva, Geoagiu Băi usw. Anmeldung bei Carmen Bianu, Str. Nicolae Bălcescu 18 A, 335700 Orăştie, Telefon: (0040-721) 750940, E-Mail: carmenbianu [ät] gmail.com, oder bei Renate Cibian, Telefon: (0040-756) 802188. Zimmer ist eventuell wegen Renovierungsarbeiten zeitweise unbenutzbar.– Gästezimmer im ev. Stadtpfarrhaus, Str. Lutherană 2, sowie im Kindergartengebäude, Str. Temișana 2. Nähere Auskünfte erteilt die Kanzlei, Telefon: (0040-21) 3133165, E-Mail: evkb [ät] evkb.ro, Internet: www.evkb.ro (Criţ), 20 km von Reps entfernt, in der Begegnungsstätte „Casa Kraus“, Hausnr. 25, erwarten Sie 9 Doppelzimmer (gehobener Standard), ein Restaurant und ein Konferenzzentrum für Gruppen bis zu 50 Personen. Zahlreiche Freizeitaktivitäten werden angeboten: Radtouren, Reiten, Wandern, Trüffeljagd, Städtetouren, Kirchenburgen, Schlösser u.a. Deutschsprachige Betreuung vor Ort. Anmeldung E-Mail: rezervari [ät] casa-kraus.ro, Telefon: (0040-743) 255553, Internet: www.casa-kraus.ro Casa Schmidt (Nummer 113) besteht aus 9 Doppelzimmern in zwei Gebäuden, großer Innenhof. Ein familien- und gruppenfreundliches Gasthaus! Anmeldung siehe „Casa Kraus“.Das Gästehaus Nr. 217 verfügt über ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer, Bad, Küche, Terrasse, Backstube und einen großzügigen Hof und kleinen Baumgarten, idealer Platz zum Spielen für Kinder. Im Gästehaus Nr. 218 stehen ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer, Bad, kleine Küche und ein kleiner, gemütlicher Hof mit Terrasse zur Verfügung. Beide Häuser gehören zur Mihai Eminescu Stiftung, Auskunft erteilt Alexandra Nicolau, Telefon: (0040-724) 000349, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Buchung im Internet unter www.experiencetransylvania.ro (Pianu de Jos) bei Broos bietet im renovierten Pfarrhaus sechs Gästezimmer mit jeweils zwei Betten und eigenem Bad. Die liebevoll und traditionell von Familie Lutsch eingerichteten Zimmer verfügen über Fernseher. Im Hof laden gemütliche Lauben und Terrassen zum Grillen ein. Autos können hier sicher abgestellt werden. Kontakt: Michael Lutsch, Lutsch 2000, DN7, km 445, Telefon: (0040-788) 385339.(Ticuşu Vechi) liegt etwa in der Mitte zwischen Schäßburg, Hermannstadt und Kronstadt (jeweils 80 km entfernt). In einem neuen Gebäude (2005) neben dem 160 Jahre alten Pfarrhaus wurde ein Appartement mit zwei Zimmern zu je zwei Betten und Empore (ideal als Schlafplatz für Kinder), Küche zur Selbstversorgung, Bad mit Dusche/WC, Satellit-TV/Radio eingerichtet. Die herrliche Landschaft, die Mischung aus Moderne (W-LAN, TV) und Tradition laden zu einem erholsamen Urlaub ein. Anmeldung bei Lydia Zapf, Pfarrhaus, Nr. 206, 507232 Ticuşu Vechi, E-Mail: lydiazapf [ät] yahoo.de, eddiherb [ät] yahoo.de, Telefon: (0040-268) 285833, Telefon: (0040-742) 062849, Telefon: (0176) 96724388, (0176) 96318760.(Viscri), 8 km von Bodendorf (Buneşti) entfernt, das an der E 60 zwischen Schäßburg und Reps liegt. Das Gästehaus Nr. 63 besteht aus zwei Gebäuden, auf beiden Seiten des Innenhofs gelegen, in denen je ein Doppelzimmer mit sächsischem Bett und ein Badezimmer zur Verfügung stehen. Es gibt eine kleine Terrasse und eine Küche. Im Haus Nr. 129 gibt es ein Doppelzimmer und Einzelzimmer. Das Gästehaus Nr. 39 bietet vier Personen Platz in zwei Doppelzimmern, Bad und Hof. Das Gästehaus Nr. 18 besteht aus zwei Gebäuden, einem mit Doppelzimmer und Bad sowie einem anderen Teil mit Doppel- und Einzelzimmer, Bad, Küche, Aufenthaltsraum. Auskunft erteilt Alexandra Nicolau, Telefon: (0040-724) 000349, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Buchung im Internet unter www.experiencetransylvania.ro (Ighişul Nou) liegt 7 km südlich von Mediasch in einem Seitental der Großen Kokel. Das Gästehaus im Pfarrhaus bietet 28 Betten in sechs Zimmern, zwei Gemeinschaftsräume, Küche, drei Bäder mit Dusche und WC, Pkw-Abstellmöglichkeiten, Fußballplatz, Schaukeln und eine gemütliche Gartenecke. Anmeldung bei der Verwalterin, Frau Aldea, Telefon: (0040-765) 038408, (0040-767) 511869 oder bei Grete Boantă, Telefon: (0040-269) 257971.(Felmer) – Das ehemalige Pfarrhaus verwaltet der Verein Renascendis. Unterkunft nach Absprache bei Radu Bârla, Telefon: (0040-721) 320452, (0040-268) 255558.(Floreşti) zwischen Mediasch und Schäßburg ist aus Lasseln in südlicher Richtung erreichbar. Das Gästehaus der Mihai Eminescu Stiftung verfügt über ein Doppelzimmer, Wohnzimmer mit Couch und Kochnische, Bad, Hof mit Terrasse, Scheune und Garten. Auskunft erteilt Alexandra Nicolau, Telefon: (0040-724) 000349, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Buchung im Internet unter www.experiencetransylvania.ro (Făgăraş) – Zwei Zimmer, eine Küche, ein gemütlicher Vorraum und ein Bad sind im kirchlichen Gebäude in der Str. Libertăţii 7 (gegenüber der Kirche) eingerichtet. Ebenfalls zwei Zimmer mit gemeinsamer Küche/Bad gibt es in der früheren Küsterwohnung. Drittes Appartement in der Dr. Ioan-Șenchea-Straße 4. Anmeldung Telefon: (0040-268) 211994, E-Mail: johannes.klein [ät] theol.unibe.ch.(Axente Sever) liegt 15 km von Mediasch in Richtung Hermannstadt. In den alten Kornkammern wurden ein Kirchenburgenmuseum und vier Appartements mit je zwei Zimmern und vier Betten sowie Bad mit Dusche/WC eingerichtet. Anmeldung beim Verwalter Laci Ciocan, Telefon: (0040-749) 680770, Kuratorin Ilse Constantin, Telefon: (0040-269) 847328.(Avrig) – In der ehemaligen Orangerie der Sommerresidenz von Brukenthal werden Gästezimmer angeboten. Es gibt zwei Kategorien: einfache Zimmer mit gemeinsamer Dusche/WC und anspruchsvollere mit eigenem Bad. Anmeldung: Brukenthal-Palais, Telefon: (0040-269) 523111, E-Mail: rezervari [ät] palatulbrukenthalavrig.ro, Infos: www.palatulbrukenthalavrig.ro (Seleuş) liegt elf km von Schäßburg entfernt. Im Gäste- und Begegnungshaus „Pfarrer Albert Schaser“ (ehemaliges Pfarrhaus) gibt es 24 Betten in vier Zimmern (2 x 7; 1 x 4; 1 x 6), zwei WCs und ein Badezimmer mit drei Duschen, Küche mit Gasherd und Kühlschrank, Esszimmer und Aufenthaltsraum. Das Haus wird mit Gaskachelöfen beheizt. Vollverpflegung kann bestellt, im schönen Garten mit Tischen und Bänken kann gegrillt werden. Verantwortlich sind Demirel Hermann, Telefon: (0040-745) 192085, Mirela Hermann, Telefon: (0040-740) 769937, comuna Daneş, localitatea Seleuş Nr. 323, jud. Mureş.(Cristian) am Zibin, 6 km vom Flughafen Hermannstadt entfernt, bietet in der Kirchenburg und im renovierten Pfarrhaus der ev. Kirchengemeinde 7 Wohn-/Schlafzimmer (4 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 12 Betten, insgesamt 27 Betten)-Küche und Duschen/Bad mit Toiletten. Fahrzeuge können im Hof abgestellt werden. Pfarrscheune eignet sich für Hochzeiten, Familien- und Klassentreffen (bis 250 Personen). Auch der Pfarrgarten bietet viel Platz für Ereignisse. Anmeldung bei Maria Marasescu, Telefon: (0040-269) 579350, Telefon: (0040-751) 146061 oder Ev. Pfarramt Neppendorf, Str. Eduard Albert Bielz 62, Telefon/Fax: (0040-269) 228865, E-Mail: gemeindebuero [ät] kirche.neppendorf.de.(Apoldu de Sus), Landlergemeinde zwischen Hermannstadt und Mühlbach. Das Gästehaus beim Marktplatz, Mittelgasse 158, bietet 14 Betten in drei Zimmern, Gemeinschaftsraum, Einbauküche, je zwei Duschen und WCs. Ansprechpartner: Pfarrer Wilhelm Meitert, 557151 Apoldu de Sus, Nr. 165, Telefon/Fax: (0040-269) 534109, Telefon: (0040-787) 515523.(Cincu), zwischen Fogarasch und Agnetheln gelegen. Im Pfarrhaus gibt es ganzjährig zwei Zimmer mit zehn Betten, eine Küche mit Kühlschrank, ein Speisezimmer, eine Terrasse und ein Bad mit Waschmaschine. Anmeldungen bei Olga Indries, Telefon: (0040-268) 244116, Friederike Pall, Telefon: (0040-268) 244192, oder bei Constantin Boghian, Telefon: (0040-268) 244112, Telefon: (0040-784) 451853.(Homorod) liegt an der E 60 Straße in Richtung Kronstadt, zwei Kilometer von Reps entfernt. Übernachten kann man im Pfarrhaus in drei 3-Bett- und einem 5-Bett-Zimmern. Neben zwei Duschen und WCs gibt es eine große gemeinsame Küche sowie Aufenthaltsraum. W-LAN ist kostenlos. Auf Wunsch Frühstück, Halb- oder Vollpension. Die Sommerlaube mit schönem Blick ins Alt-Tal ist ein Ort der interkulturellen Begegnung. Die Kirchenburg mit dem einzigen 5-Eck-Speckturm und den ältesten, sichtbaren Fresken Siebenbürgens lädt zur Besichtigung ein. Durch ausgedehnte Spaziergänge oder den hauseigenen Fahrradverleih können Sie die Vielfalt der Umgebung entdecken. Schäßburg und Kronstadt sind jeweils nur ca. 55 km entfernt. Anmeldung bei Horst Bretz in Augsburg, Telefon: (0821) 741246, oder Familie Marton, Hamruden, Telefon: (0040-268) 286609.(Cisnădie) – Die Wohnung im schönen Pfarrgarten der ev. Kirchengemeinde verfügt über ein Schlafzimmer mit zwei Betten, ein Wohnzimmer mit einer ausziehbaren Couch, TV und W-Lan, eine gut ausgestattete Küche zwecks Selbstverpflegung und ein modernes Bad. Parkmöglichkeit im Wirtschaftshof der Kirchengemeinde. Anmeldungen bei Andreea Zimta unter Telefon: (0040-744) 171351, E-Mail: office [ät] ekh.ro.(Sibiu) – Im Bischofshaus in Hermannstadt, Str. General Magheru 4, 550185 Sibiu, stehen sechs Gästezimmer mit 14 Plätzen zur Verfügung. Frühstück, Mittag- und Abendessen auf Wunsch montags bis freitags in der Mensa. Anmeldung: Gabriela Rusu, Telefon: 0040-731001365, www.evang.ro In den Sommerferien (1. Juli – 31. August) finden vornehmlich Gruppen im landeskirchlichen Schülerwohnheim in Hermannstadt, Str. Mitropoliei 13, eine gute Herberge. „Das Haus mit den Kariatyden“ bietet in zentraler Lage bis zu 50 Plätze in 20 Zimmern, eine Hausküche und Gemeinschaftsräume. Empfehlenswert ist die Besichtigung des „Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch“ (Str. Mitropoliei 30). Anmeldung bei Heimleiterin Alexia Tobă, Telefon: (0040-269) 217470, Telefon: (0040-729) 109584, Telefon: (0040-721) 336668.Im Altenheim „Carl Wolff“ gibt es 13 komfortable Zimmer. Reservierung bei Heimleiterin Ortrun Rhein, Telefon: (0040-269) 221131, Fax: (0040-269) 223680, E-Mail: carlwolff [ät] carlwolff.ro, Internet: www.carlwolff.ro Im Stadtpfarrhaus zwischen Lügenbrücke und Sagstiege lädt die ev. Kirchengemeinde in einfache Gästezimmer ein. Eingang auf dem Huetplatz 1 beim „Info-Point“, links neben dem „Art-Antic“-Laden an der Nordostseite der Kirche. Im Obergeschoss des gelben Hauses blicken die Zimmer auf den Kleinen Ring, die Dächer der Unterstadt oder den Huetplatz. Zwei Dop­pelzimmer, zwei Dreibettzimmer und ein Vierbettzimmer mit Nasszelle (Dusche und WC). Küche steht allen Gästen zur Verfügung, W-LAN, aber kein TV. Für Sauberkeit sorgt der Küster Cristian Grecu (deutsch-rumänisch), Telefon: (0040-727) 819642. Zimmer kann man werktags 8.00-15.00 Uhr unter Telefon: (0040-269) 213141 bei Anca Budái vormerken, E-Mail: gast [ät] evang.ro. Reservierungen im Sekretariat: Marianne Stanciu, E-Mail: hermannstadt [ät] evang.ro, Fax: (0040-269) 211203, Internet: http://hermannstadt.evang.ro (Hosman) liegt 25 km von Hermannstadt in Richtung Agne-theln. Im Jugendbegegnungszentrum im Pfarrhaus stehen in drei Räumen 25 Plätze bereit, zudem Büro, Aufenthaltsraum, Speisesaal, Küche, neues Bad, Brunnen und zwei zusätzliche Plumpsklos im Hof. Der große Garten eignet sich auch zum Zelten und für Lagerfeuer. Gruppen, die bei Reparaturarbeiten am Pfarrhaus helfen, sind gerne gesehen. Anmeldung bei Franziska Fiedler, Telefon: (0040-747) 780722, E-Mail: jzholzmengen [ät] gmail.com. Infos: www.holzmengen.ro Weitere gemütliche Unterkunft (6 Doppelzimmer) in der Pension „Maria Nicula“, Telefon: (0040-746) 131088.Im Organistenhof „Casa Wollmann“ gleich neben der Kirchenburg gibt es zwei Zimmer, Küche, ein Bad als einfaches Gästehaus und zum Zelten. Anmeldung bei Gabriela Cotaru, Telefon: (0040-748) 800049, E-Mail: cotaru [ät] gmail.com, E-Mail: info [ät] moara-veche.ro. Hier kann die Alte Mühle ( www.moara-veche.ro ) besichtigt werden, wo auch Hausbrot, Hanklich verkauft werden.(Hărman), zwölf Kilometer von Kronstadt, hat eine der am besten erhaltenen Kirchenburgen Siebenbürgens. Im Pfarrhaus stehen vier Gästezimmer mit acht Betten zur Verfügung. Küche, Bäder bzw. Nasszellen. Anmeldungen bei Dan Ilica-Popescu, Str. Pieţii 2 (Kirchenburg), 507085 Hărman, Telefon: (0040) 729-745210.(Şeica Mică) bietet drei Doppel- und vier Mehrbettzimmer sowie drei Bäder mit Dusche/WC. Zudem stehen Gemeinschaftsraum, Küche und eine Sitzecke im Garten zur Verfügung. Reservierungen bei Maria Ivan, Telefon: (0040-269) 514555, Telefon: (0040-784) 213798.(Cincşor) liegt je 70 km von Kronstadt und Hermannstadt entfernt, Abzweigung von Voila in Richtung Agnetheln (2 km). Die Gästehäuser in der Alten Ev. Schule (Fritz-Balthes-Bau, 1910), im früheren Pfarrhof und zwei Bauernhäuser verfügen über 15 hochwertige, große Doppelzimmer und 4 Appartments mit Bädern. In der Alten Schule befinden sich ein Restaurant mit regionaler Gourmetküche und sächsischen Spezialitäten, Bibliothek und Aufenthaltsraum. Das restaurierte Pfarrhaus bietet ein stilvoll eingerichtetes Appartement mit Bad, Speisezimmer, Bibliothek, Aufenthaltsraum, Küche. Für alle Zimmer wird Frühstück inklusive serviert, auf Wunsch Voll- oder Halbpension, W-LAN. Reservierung: E-Mail: kulturproject [ät] gmail.ro, Telefon: (0040-743) 474013. Internet: www.transilvania-cincsor.ro (Brașov) – Die ev. Honterusgemeinde bietet 98 qm große Wohnung, die teilweise restauriert wurde, in der Nähe der Schwarzen Kirche, mit 5-6 Einzelbetten. In zwei der drei Zimmer können Doppelbetten eingerichtet werden. Die Wohnung verfügt über ein Bad mit Dusche, voll ausgestattete Küche, Arbeitsplatz im Living, Wäscheraum, Zugang zum Innenhof und Parkplatz. Eine 92 qm große Wohnung im ehemaligen Stadtpfarrhaus, nahe der westlichen Stadtmauer, bietet in einem Schlafzimmer 2-3 Einzelbetten, 1,5 Bäder mit Badewanne und Waschmaschine, Living mit Fernseher und Arbeitsplatz, gut ausgestattete Küche, Terrasse, Garten mit Blick zur Zinne, Zugang zum Parkplatz. Wohnungen sind auch über Airbnb-Plattform buchbar. Infos Telefon: (0040-727) 611063, E-Mail: 4guests [ät] schwarze-kirche.ro.(Mălâncrav), zwischen Mediasch und Schäßburg (25 km), aus Lasseln (12 km) in südlicher Richtung erreichbar, bietet Gästehäuser der Mihai Eminescu Stiftung für je fünf bis neun Personen: Hausnummer 276 (acht), 280 (vier), 297 (sechs), 335 (fünf), 102 (fünf) und Apafi-Gutshaus „Kastell“ (neun). Im Kastell finden auch größere Familienfeiern statt. Auskunft erteilt Alexandra Nicolau, Telefon: (0040-724) 000349, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Buchung im Internet unter www.experiencetransylvania.ro Infos über andere Quartiere bei Pfarrer Joachim Lorenz im ev. Pfarramt, 557117 Mălâncrav, Nr. 86, Telefon: (0040-269) 448641, Telefon: (0040-745) 191778, E-Mail: malmkrog [ät] evang.ro.(Șomărtin), 11 km von Kerz entfernt. Im Pfarrhaus (Nr. 8) bieten wir in den Monaten Juli bis September Übernachtungen mit Frühstück (zwei Zimmer je zwei Betten) an. Es gibt keine Dusche, man wäscht sich mit Brunnenwasser und geht auf das Plumpsklo im Garten. Anmeldung bei Günter Czernetzky, Telefon: (0179) 1176456, Telefon: (0040-755) 580020, E-Mail: g.czernetzky [ät] gmail.com.(Mediaş) – Das neue Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde ist Treffpunkt von Gemeindegruppen, Zentrum für Kinder- und Jugendbegegnungen sowie Gästehaus. Im 1. Stock stehen vier Zweibettzimmer und drei Dreibettzimmer zur Verfügung. 2014 kamen zwei größere Zimmer (insgesamt zehn Betten) und zwei Bäder im 2. Stock (Mansarde) hinzu. Im Parterre bieten wir bei Bedarf einen großen Saal mit Küche. Anmeldungen beim Mediascher Stadtpfarramt, Telefon: (0040-269) 841962, Telefon: (0040-735) 169484, E-Mail: kastellmediasch [ät] yahoo.de.Im hinteren Trakt des Schullerhauses bietet das Forum Unterkunft für 14 Personen in Ein-, Zwei- und Dreibettzimmern mit Nasszelle, einen Frühstücksraum und eine Terrasse. Anmeldung beim Forum bzw. der Geschäftsführerin Iboi Sanislav, Telefon: (0040-269) 831347, Fax: (0040-269) 832390, E-Mail: i.sani63 [ät] yahoo.de oder E-Mail: office [ät] forumulgermanmedias.ro.(Moşna) liegt 9 km von Mediasch in Richtung Agnetheln. In vier Räumen des Pfarrhauses können 16 Personen übernachten. Zudem sind drei Bäder, Speisesaal, Aufenthaltsraum, Küche, Spielplatz, Parkplätze vorhanden. Voll- bzw. Halbpension auf Bestellung. Anmeldung bei Mariana Rempler, Telefon: (0040-744) 624776, Ioan Zegreanu, Telefon: (0040-754) 210396.(Cisnădioara) bei Hermannstadt – Das landeskirchliche Elimheim bietet einen idealen Rahmen für Urlaub, Tagung oder Rüstzeit: 38 Plätze in Doppelzimmern mit Bad im traditionsreichen Hauptgebäude, vier Zimmer im Neubau, jeweils mit Nasszelle, und drei Zimmer im Gartenhaus (geeignet für Jugendgruppen, Familien). Anmeldung bei Heimleiterin Marianne Banciu, 555301 Cisnădioara, Nr. 281, Telefon: (0040-269) 563499, E-Mail: elimheim [ät] yahoo.com, www.evang.ro Eine Jugendherberge (Hostel Transilvanica) mit 23 Betten in sechs Zimmern bietet das Forum im Bauernhaus Nr. 30 mit Küche, Speisesaal, modernem Bad. Die ehemalige Scheune wurde zum Seminarraum. Im Hof und Garten kann man grillen und spielen. Infos: www.forumhermannstadt.ro/aktivitaten/jugendherberge-michelsberg . Anmeldung bei Raul Rognean,Telefon: (0040-269) 215417, E-Mail: dfdh [ät] forumhermannstadt.ro.Das Haus Nr. 10, im Besitz der ev. Kirchgemeinde, wurde vom Pächter renoviert und ist mit dem Namen „Agora Cisnădioara“ zu einem kleinen Gemeinschaftszentrum des Dorfes geworden. Neben vier Gästezimmern mit Bad und Frühstück (12 Plätze) laden eine Gastwirtschaft (in Hof und Garten), ein Seminar- und Musikzimmer, kulturelle Anlässe und Kinderspielgeräte im Garten zum Verweilen ein. Geöffnet ab Juni 2019. Buchung über booking.com oder beim Verwalter Rares Stiniguta, Telefon: (0040-744) 878376.In der Casa Paulini (Haus Nr. 144) werden drei renovierte Wohneinheiten (je 2-4 Plätze, Bad, Küche) vermietet. Mit der Terrasse, dem weiten Innenhof und der renovierten Scheune ist es eine Oase der Ruhe. Buchung über booking.com oder beim Verwalter Rares Stiniguta, Telefon: (0040-744) 878376.„Lia’s Pension“ (Hausnr. 244) bietet fünf komfortable Zimmer mit zwei bis vier Betten, Dusche, WC, Fernseher, Telefon, Swimmingpool und einen gesicherten Parkplatz. Auskunft unter Telefon: (0040-269) 564395.Die Familien Henning, Telefon: (0040-269) 561646, und Benöhr, Telefon: (0040-269) 566066, vermieten günstige Zimmer in alten und renovierten sächsischen Bauernhäusern; Benöhr bietet zudem Hütten an (www.ananas7b.de).(Sebeş) bietet ein Gästezimmer mit zwei Betten, Einbauküche und Bad sowie ein Gästeappartement mit zwei Betten und Klappcouch, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad. Fernseher mit deutschen Programmen und Internetanschluss sind verfügbar. Autos können im Pfarrhof sicher abgestellt werden. Anmeldung beim Stadtpfarramt, Str. L. Blaga 10, Sebeş, Telefon: (0040-258) 731693, E-Mail: alfred.dahinten [ät] gmail.com.(Sibiu/Turnişor) – Die Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) bietet als Tagungszentrum drei voll ausgestattete Seminarräume (inkl. Dolmetscheranlage) sowie 25 Doppelzimmer mit eigenem Bad und außerdem Programmorganisation und Vollverpflegung für Gruppen und Konferenzen. Für Einzelreisende ist Frühstück möglich. Anmeldung beim Sekretariat der EAS: Str. Livezii 55, 550042 Sibiu, Telefon: (0040-269) 219914, Fax: (0040-269) 228730, E-Mail: eas [ät] neppendorf.de, Internet: www.eas.neppendorf.de , oder Pfarramt Neppendorf, Str. E. A. Bielz 62, Telefon/Fax: (0040-269) 228865, E-Mail: gemeindebuero [ät] kirche.neppendorf.de.(Cristian) liegt 8 km von Kronstadt Richtung Törzburg. Das Gästehaus im renovierten Pfarrhaus bietet gehobenen Standard für zwölf Gäste in fünf Zimmern, davon vier Zimmer mit Nasszellen, einen gemütlichen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile, Zentralheizung und zwei Nasszellen mit Warmwasser im Flur. Garten, Hof und Grillplatz sind auch für größere Gruppen geeignet. Autos können im Hof abgestellt werden. Urlaubsort sommers und winters dank der Nähe zu Schuler, Schulerau, Butschetsch und Königstein. Anmeldung bei Adele und Erhard Porr, Telefon: (0040-268) 257191.(Sânpetru) bei Kronstadt, in der ehemaligen Burghüterwohnung im Alten Rathaus wurde auf 100 qm eine stilvolle Gästewohnung für Selbstversorger eingerichtet. Sie umfasst ein großes Schlafzimmer mit 2 Betten; ein großes Esszimmer mit Bettsofa für 2 Personen; eine große Küche mit Kühlschrank, Besteck, Geschirr und Backofen; ein Bad mit Badewanne, Waschmaschine, WC. Dazu gehören auch ein Keller mit Tonnengewölbe (28 qm), Bügeleisen, Bügelbrett, Pkw-Abstellplatz. Eine hochwertige Gastherme sichert das ganze Jahr über warmes Wasser und angenehme Temperaturen. Str. Republicii 642, 507190 Sânpetru. Anmeldung im Pfarramt, Telefon: (0040-268) 360550, Pfarrer Peter Klein Telefon: (0040-755) 137818; E-Mail: petersberg [ät] evang.ro.(Bratei), 5 km von Mediasch entfernt. Im Pfarrhaus auf dem Hauptplatz gibt es zwei Zimmer mit je vier Betten und ein Zimmer mit vier Stockbetten, Küche, Gemeinschaftsraum, zwei Duschen, WC und einen schönen Garten. Anmeldung bei Kuratorin Rosemarie Popsor, Telefon: (0040-269) 863019, Telefon: (0040-787) 516732.(Stejărişu), 7 km von Agnetheln, 7 luxuriöse Appartments mit Bad, Kleinküche und Internet in der ehemaligen Schule. Das Gästehaus im ehemaligen Pfarrhaus mit 7 Ein-, Zwei- und Mehrbettzimmern und vier Bädern, Aufenthalts- und Seminarraum etc. wird seit März 2019 von Julius Fabini geleitet, Telefon: (0040-748) 644309. E-Mail: julius.fabini [ät] yahoo.de.(Prod), 15 km von Schäßburg entfernt, bietet im umgebauten Pfarrhaus 42 Betten in sieben Zimmern mit Dusche und WC (auf dem Flur), großen Aufenthaltsraum und Küche. Preis: zehn Euro/Person. Im Nachbarhaus bietet der Freundeskreis des Freizeitheims „Lutherhaus Pruden“ weitere 21 Betten an. Anmeldung bei Harald Nötzold, Vielau, Lutherhöhe 1, 08141 Reinsdorf, Telefon: (0375) 679110, E-Mail: lutherhoehe-vielau [ät] t-online.de.(Roadeș) – Das exklusive, familiär geführte Gästehaus Tabaluga der Peter Maffay Stiftung liegt ca. 40 km von Schäßburg entfernt inmitten einer einzigartigen, unberührten Landschaft. Geboten werden sechs modern ausgestattete Appartements mit Sat-TV, Mini-Bar usw. Anmeldung per E-Mail: rezervari [ät] casa-kraus.ro, Telefon: (0040-743) 255553, Internet: www.gaestehaus-tabaluga.com (Roandola), 19 km von Schäßburg und 29 km von Mediasch entfernt, in der ehemaligen LPG können 30 Personen in Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmern übernachten, alle mit WC und Dusche. Fischteich zum Angeln, Pferde zum Reiten und Kutschefahren. Im Pfarrhaus (wird noch umgebaut) können 10-15 Personen schlafen. Anmeldung bei Julius Baak, Telefon: (0040-269) 428020, 428017. E-Mail: juliusbaak [ät] gmail.com.Familie Lohss betreibt ein kleines Gästehaus (drei Betten, Wasser am Brunnen, Trockenklo), Horvath, Str. Principală 104, 557119 Roandola, Telefon: (0040-269) 428025, E-Mail: elviragoeres [ät] yahoo.de.(Richiş) liegt im Herzen der Weißweingegend Siebenbürgens, 20 km von Mediasch, 5 km von Birthälm entfernt. Im Pfarrhaus wurde ein Gästehaus eingerichtet, „La Curtea Richvini“, mit drei Schlafzimmern (2 x 2 Einzelbetten, 1 x 6 Betten), drei Bädern (Dusche/WC), Küche, Gemeinschaftsraum, Garten. Anmeldung: Toni Timmermann, Telefon: (0040-269) 258475, (0040-741)183404.Die Casa Noah Bauernhäuser in Reichesdorf bieten insgesamt zwölf Zimmer für 25 Gäste in drei Häusern. Die restaurierten Häuser haben Terrassen, Sommerküchen, Bäder, Gärten. Paul, ein gebürtiger Mediascher, und seine Frau Catrinel bieten auch Menüs bei Bauern, Kulturausflüge, Wanderungen, Fahrten mit Pferdekarren an. Anschrift: Paul & Catrinel – Str. Principală 92, 557047 Richiş, Paul Telefon: (0040-742) 980250, Catrinel Telefon: (0040-758) 059859, E-Mail: casa_ noah [ät] slowlyplanet.com. Internet: www.slowlyplanet.org/casa-noah/ Das zentral gelegene Gästehaus der Mihai Eminescu Stiftung, Hausnummer 119, ist großzügig angelegt und eingerichtet (wie das Gutshaus in Malmkrog) und bietet neun Personen Platz in vier Doppelzimmern und Einzelzimmer, jeweils mit eigenem Bad. Es gibt eine gemütliche Bibliothek und große Wohnküche im Haus. Auskunft erteilt Alexandra Nicolau, Telefon: (0040-724) 000349, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Buchung im Internet unter www.experiencetransylvania.ro (Miercurea Sibiului) liegt zwischen Mühlbach und Hermannstadt. Im Gästehaus auf dem „feudalen Pfarrhof“ neben der Kirchenburg stehen vier Doppelbetten in drei Räumen, Essküche für Selbstverpflegung, Badezimmer mit Dusche, WC, Waschmaschine und Parkplätze zur Verfügung. Kindgerechter grüner Hof. Grill vorhanden. Ideal für Jugendgruppen mit Schlafsäcken und Zelten. Heimatmuseum im Pfarrhaus . Anmeldungen bei Kurator Michael Fleischer, Hausnr. 777, Telefon: (0040-269) 533353.(Râşnov), 15 km südwestlich von Kronstadt. Im „Casa Saxonia“-Komplex bietet die Saxonia-Stiftung 18 Doppelzimmer und einen Schlafraum mit 17 Betten für Jugendliche. Die modernen Zimmer mit Südbalkon, Kabel-TV, Internet, WC/Dusche sind als Drei-Sterne-Komfort klassifiziert. Speisesaal mit 50 Plätzen, in dem das Frühstück serviert wird, auf Vorbestellung werden auch andere Mahlzeiten bzw. Festessen gereicht. Stilvoller Tagungsraum für bis zu 50 Personen. Sichere Parkplätze im Hof, Fahrradverleih, Friseursalon im Haus! Doppelzimmer: 40 Euro, Einzelzimmer: 27 Euro, Jugendschlafraum: 15 Euro pro Person. Reichhaltiges Frühstück: sechs Euro. Nachlass für Mitglieder des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland (Ausweis vorweisen!): 10%, für Inhaber des Kirchenburgenpasses: 5%, für Gruppen bis 15%. Reservierung im Hotel, Str. Caraiman 34, 505400 Râşnov, Telefon/Fax: (0040-268) 231135, E-Mail: faber_saxonia [ät] yahoo.com, oder Saxonia-Stiftung, Telefon: (0040-268) 473902, Telefon: (0040-268) 472050, E-Mail: office [ät] saxonia.ro, www.saxonia.ro (Romos), 12 km von Broos entfernt, ist über eine Asphaltstraße zu erreichen, die kurz vor Broos von der Hauptstraße Mühlbach – Deva abzweigt. Im Pfarrhaus können Gäste unter einfachen Bedingungen in einem großen Zimmer übernachten, im Hof können Gruppen zelten. Anmeldung bei Kurator Johann Bauer, Telefon: (0040-722) 740054, oder Brooser Pfarramt, Telefon: (0040-254) 241961.(Sighișoara), aus der bekannten, zentral gelegenen Touristenstadt, kann man die Städte und Dörfer Siebenbürgens besuchen. Unweit vom Stadtzentrum in der Oberen Baiergasse (H. Teculescu Nr. 39) liegt die Gästewohnung mit 2 geräumigen Zimmern, 2 Bädern, Küche und Speisezimmer, in der sie eine gute Unterkunft – auch mit Großfamilie – finden. Auf Wunsch organisieren wir ein traditionell siebenbürgisches Festessen. Anmeldung bei Martin Türk-König, Telefon: (0040-265) 773904, (0040-751) 090209, E-Mail: mtuerkk [ät] gmail.com.(Şona) liegt im Kokeltal zwischen Blasendorf und Seiden. Das Pfarrhaus bietet Platz für vier Personen mit vier Kindern in zwei komfortablen Zimmern, einer vollständig eingerichteten Küche, Bad mit Warmwasser sowie Aufenthaltsraum. Parkplätze im Hof. Garten, Hof und Grill sind auch für größere Gruppen geeignet. Anmeldung in Deutschland bei Hedwig und Konrad Reckerth, Telefon: (08341) 4905, E-Mail: khreckerth [ät] gmx.de. Kontakt und Schlüssel in Schönau: Nelu Feldiorean, Str. Lungă 24, Telefon: (0040-787) 660989.(Jibert) liegt zwischen Fogarasch und Reps. Das „Begegnungszentrum“ bietet 20 Betten, Küche, Bad, WC. Selbstversorgung ist notwendig. Anmeldung bei Ana Maria Ghindea Telefon: (0040-268) 285513, Telefon: (0040-742) 371305. In Deutschland: Pfarrer Michael Rentsch, Kirchgasse 6, 09629 Reinsberg, Fax: (037324) 7362.(Jidvei) liegt zwischen Blasendorf (Blaj) und Kokelburg (Cetatea de Baltă). Im Pfarrhaus gibt es zwei Gästezimmer mit je zwei Betten. Weitere Betten können dazugestellt werden. Es gibt Küche, Aufenthaltsraum und großen Pfarrhof, wo Autos abgestellt werden können. Badezimmer kann nicht genutzt werden. Ansprechpartnerin: Katharina Szecs, Str. Perilor 48, Telefon: (0040-258) 881574.(Seliştat), 30 km nordwestlich von Fogarasch gelegen, das Areal der Kirchenburg verfügt über 80 Betten im ehemaligen Pfarrhaus (35), der früheren Schule (24), einem großen (14) und zwei kleineren Gartenhäusern (fünf und zwei). Drei noblere Zimmer sind im ehemaligen Rathaus im Dorfzentrum eingerichtet. Das Angebot des Jugendzentrums Seligstadt richtet sich an junge Leute und alle, die die Ruhe fernab von Stress und Stadtlärm genießen wollen. Jugend- und Kindergartengruppen können Aktionstage bestellen sowie Ferienlager, Seminare etc. organisieren. Besonderen Interesses erfreut sich das Erich-Lukas Museum (Nr. 60), eine riesige historische Sammlung von Haushalts- und Landwirtschaftsgeräten. Infos unter www.seligstadt.ro , beim Pfarramt Fogarasch, Telefon: (0040-268) 211994, Pfarrer Johannes Klein, E-Mail: johannes.klein [ät] theol.unibe.ch.(Dacia) liegt in einem Seitental unweit der E60 bei Reps. Der Verein „Copiii Europei“ hat mit der ev. Kirchengemeinde das Pfarrhaus zum Bildungs- und Begegnungszentrum umgestaltet. Zur Verfügung stehen von Mai bis Oktober zwei Schlafräume mit je zehn Betten, Aufenthaltsraum, Küche, Badezimmer mit WC, Garten mit Möglichkeit zum Zelten sowie ein Grill und Lagerfeuerplatz. Infos in Stein bei Diakon Frank Roth, Telefon: (0040-742) 163565, in Deutschland bei Diakon Michael Stengel, Telefon: (03683) 782231, E-Mail: info [ät] begegnungen.org, www.begegnungen.org . Auch Sabine Goldacker von www.europas-kinder.de vermietet Zimmer, Telefon: (0040-742) 911843.(Prejmer), 18 km nordöstlich von Kronstadt gelegen. Das renovierte Gästehaus (Str. Mică 6) neben dem Pfarrhaus umfasst vier Zimmer, Aufenthalts- und Tagungsraum, Küche. Jedes Zimmer mit separatem Bad. Alle Zimmer haben Doppelbetten, bei Bedarf auch ein Kinderbett. Parkplätze im Hof. Reservierung der Zimmer (mit oder ohne Frühstück) über die Kirchengemeinde, Telefon: (0040-268) 362052, E-Mail: evkirche.tartlau [ät] yahoo.de.(Tărlungeni), 10 km östlich von Kronstadt, das Gästehaus bietet im Sommer Unterkunft in drei Zimmern mit WC und Dusche sowie Ausflugsmöglichkeiten auf den Königstein oder ins Bucegi- bzw. Ciucaş-Gebirge. Verantwortlich ist Pfarrer Levente Szekely, Telefon/Fax: (0040-268) 365050.(Teaca), je 30 km von Sächsisch-Regen und Bistritz entfernt. Eine Pension mit sechs Doppelzimmern (Heizung, Dusche, WC, möblierte Küche, Warmwasser) und Restaurant steht ganzjährig zur Verfügung. Gäste können auch Fahrdienste in Anspruch nehmen. Anmeldungen bei Familie Makkai, Str. Mihai Eminescu 461, Teaca, Telefon: (0040-263) 276110.(Techirghiol) – Ferienhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Bukarest am Schwarzen Meer, str. Aurel Vlaicu 4. Infos unter www.evkb.ro (Dupuş) erreicht man von der Landstraße Mediasch – Schäßburg in Richtung Hetzeldorf und dort nach zwei km links abbiegen. In der einstigen deutschen Schule (Hausnr. 121) gibt es zwei Schlafräume für je zwei bis vier Personen. Wohnküche, Bad mit Dusche, WC. Anmeldung in Deutschland bei Heike Mai-Lehni, Telefon: (0221) 45356682, Telefon: (0170) 2972742, E-Mail: zuckerstern2 [ät] gmx.de, Daniel Taropa in Tobsdorf, Telefon: (0040-726) 178955.(Gârbova) liegt in einem Seitental zwischen Hermannstadt und Mühlbach. Im Gästehaus neben der Gräfenburg stehen drei Zimmer mit zwei bzw. vier Betten für insgesamt zehn Personen, eine Selbstverpflegungsküche und ein Bad mit Dusche bereit. Im Hof kann man auch zelten. Pkw-Abstellmöglichkeiten vorhanden. Ansprechpartner: Prof. Karl Broos, Telefon: (0040-258) 748170, oder Agnetha Hanciu, Telefon: (0040-258) 748155.(Ghimbav), 6 Kilometer von Kronstadt entfernt, das Pfarrhaus verfügt über zwei Doppelzimmer und ein Jugendzimmer mit vier Schlafplätzen – alle neu eingerichtet und mit Badezimmer ausgestattet. Eine kleine Küche und Gemeinschaftsraum stehen zur Verfügung. Pkw-Parkplatz vorhanden. Kontaktpersonen sind Kuratorin Anneliese Paiuc, Telefon: (0040-740) 877504, und Pfarrer Uwe Seidner, Telefon: (0040-268) 256477. Mehr im Internet: www.kg-weidenbach.ro (Vulcan), westlich von Kronstadt, im kirchlichen Erholungsheim können bei rechtzeitiger Anmeldung bis zu 36 Personen (auch Gruppen) beherbergt werden. Im Neubau ist eine Tagungsstätte eingerichtet. Alle Gästezimmer haben Nasszellen. Mahlzeiten auf Vorbestellung. Anmeldung bei Heimleiterin Sigrid Oprea, Telefon/Fax: (0040-268) 256479, www.evang.ro/einrichtungen-werke/kirchliche-einrichtungen/erholungsheim-wolkendorf/ Die ev. Kirchengemeinde Wolkendorf betreibt seit 2013 ein Gästehaus im ehemaligen Pensionistenheim. Günstige Übernachtung in Doppel- und Dreibettzimmern (insgesamt 19 Betten) mit oder ohne Frühstück. Selbstverpflegung ist in der Küche neben dem Speisesaal möglich. Anmeldung bei Pfarrer Uwe Seidner, Telefon: (0040-268) 256477, E-Mail: Pfarramt [ät] kg-wolkendorf.ro, Infos unter www.kg-wolkendorf.ro/gastehaus-wolkendorf (Codlea) liegt 12 km von Kronstadt entfernt. Das Gästehaus im Pfarrhof bietet sechs Schlafplätze (zwei Doppelbettzimmer, ein Zweibettzimmer), zwei Bäder, W-Lan, Außenterrasse mit Feuerstelle, im Garten kann gezeltet werden. In der Küche kann man sich selbst verpflegen. Das Haus kann auch im Winter genutzt werden. Pkw-Abstellmöglichkeiten vorhanden. Bestellung bei der Sekretärin der Kirchengemeinde, Brigitte Vlădărean, Telefon: (0040-268) 251853, Telefon: (0040-787) 698452, E-Mail: zeiden [ät] evang.ro, Internet: www.zeiden.evang.ro/gaestehaus/ : Aktuelle Mitteilungen über die Gästehäuser werden erbeten an die Siebenbürgische Zeitung, Chefredakteur Siegbert Bruss, Telefon: (089) 236609-22, E-Mail: sbz.chefredaktion [ät] siebenbuerger.de.