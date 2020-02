Erfolgsbilanz des Vereins Nachhaltiges Holzmengen

Hermannstadt – Mit einer beachtlichen Erfolgsbilanz für das Jahr 2019 kann der Verein Nachhaltiges Holzmengen aufwarten. Das Fest zum zehnjährigen Bestehen der Alten Mühle, eines der ältesten Projekte des Vereins, lockte an die 600 Besucher an, auch aus Deutschland und der Schweiz.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit sind die Märkte, die gemeinsam mit dem Verband Din Hârtibaciu cu drag organisiert werden. Mitte Dezember fand der Weihnachtsmarkt mit doppelt so vielen Anbietern wie im Vorjahr und 400 Besuchern statt. Auch der „Tag der Mühle“ im November, der regionale Handwerkskunst und lokale Köstlichkeiten bot, war mit 300 Besuchern ein Erfolg. Ein Markt in der Kirchenburg fand zum 700. Jahrestag seit der ersten urkundlichen Erwähnung im August statt. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ wurden neben lokalen Produkten auch Initiativen der Zivilgesellschaft im Harbachtal zu Belangen wie dörfliche Landwirtschaft, Kulturerbe, Recht etc. vorgestellt. Ein besonderes Projekt bot Künstlern, die aus politischen oder gesellschaftlichen Umständen in ihrer Heimat einen Gestaltungs- oder Erholungsraum benötigten, einen solchen in der Alten Mühle an. Im Rahmen der Aktion wurden Konzerte in der Alten Mühle mit dem Geiger Viljo Busch und Musikern aus Rumänien, den USA und dem Iran gegeben.

NM