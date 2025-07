Sei bei der Siebenbürgischen Akademiewoche dabei!

Du suchst noch nach einem Erlebnis, das deinen Herbst unvergesslich macht? Du wolltest schon immer aus erster Hand etwas über Siebenbürgen lernen? Dann ist das deine Gelegenheit, vom 23. bis 28. September an der 39. Akademiewoche in Holzmengen teilzunehmen!

Der Deutsche Jugendverein Siebenbürgen (DJVS) und die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) laden jedes Jahr dazu ein, das in Europa kulturgeschichtlich einzigartige Siebenbürgen in seiner ethnischen und konfessionellen Vielfalt zu entdecken. Unter dem Motto „‘ne Menge Wissen – ‚ne Menge Holz“ befassen wir uns heuer mit dem gegenwärtigen, zukünftigen sowie vergangenen Leben in der kleinen Gemeinde Holzmengen im Kreis Hermannstadt. Hierzu werden in kleinen Gruppen unter anderem Themen aus den Bereichen Architektur, Geschichte, Sprache, Natur, Wirtschaft und Technik interdisziplinär bearbeitet und mit Hilfe spannender Exkursionen sowie praktischer Workshops betrachtet. Gern dürft ihr euch auch mit eigenen Themen beschäftigen.Falls wir dein Interesse geweckt haben, kannst du dich mit einer E-Mail an info[ät]djvs.ro anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 200 RON/50 Euro, die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern im Jugendzentrum Holzmengen (ehemaliges Pfarrhaus), die Anreise ist selbst zu organisieren, jedoch besteht die Möglichkeit der Abholung vom Flughafen oder Bahnhof Hermannstadt. Nach Absprache ist ein Fahrtkostenzuschuss möglich.Weitere Informationen über Holzmengen: www.holzmengen.ro Infos über die letzte Akademiewoche: https://studium-transilvanicum.org/akademiewoche/2024-michelsberg/