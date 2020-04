13. April 2020 Druckansicht

Medaille "100 Jahre Große Vereinigung"

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis hat am 25. März per Dekret mehrere Bibliotheken, Museen, Kulturinstitute sowie das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien, den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und die Landsmannschaft der Banater Schwaben mit der Gedenkmedaille „100 Jahre Große Vereinigung“ ausgezeichnet.

Mit der Medaille werden Verdienste um die Bewahrung der nationalen Identität, die Kulturpflege sowie der Einsatz für Veranstaltungen zur Jahrhundertfeier gewürdigt. Die Medaille an den Verband sollte beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen zu Pfingsten in Dinkelsbühl übergeben werden, nun werde ein geeigneter Termin nach der Corona-Krise gesucht, sagte Botschafter Emil Hurezeanu der Siebenbürgischen Zeitung.



Schlagwörter: Medaille, Rumänien, Auszeichnung, Klaus Johannis, Emil Hurezeanu, Forum, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Banater Schwaben

