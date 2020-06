25. Juni 2020

DFDR-Verleumder müssen Schaden wieder gutmachen

Bukarest – Wegen ihrer verleumderischen Angaben und Falschaussagen über das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) wurden Cornel Nistorescu und Radu Golban vom Bukarester Gericht verurteilt, den verursachten Imageschaden wieder gutzumachen. Das Urteil verpflichtet sie zur Veröffentlichung von Richtigstellungen auf eigene Kosten in der Zeitung Cotidianul, und zwar in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben auf der Titelseite und mit derselben Buchstabengröße wie die ursprünglichen, in der Ausgabe vom 15. Februar 2017 erschienenen verleumderischen Artikel.

Des Weiteren muss jeder der Beschuldigten umgerechnet rund 5200 Euro Schadensersatz an das DFDR zahlen, hinzu kommen die Kosten des Verfahrens. Mitte Februar 2017 war von Nistorescu und Golban in der Zeitung Cotidianul und online auf www.cotidianul.ro eine großformatige Kampagne gegen das Deutsche Forum gestartet worden, von einem großen Fernsehsender landesweit zur besten Sendezeit übernommen. Darin wurde unwahr verbreitet, das DFDR sei eine Nachfolgeorganisation der nazistischen Deutschen Volksgruppe und habe in dieser Rolle in einem illegalen Prozess von Rückerstattungen staatlich enteigneter Immobilien im Wert von Milliarden von Euro profitiert. Der Staat müsse nun exorbitante Mieten für seine Institutionen in diesen Immobilien zahlen. Das DFDR hatte daraufhin Klage eingereicht. NM

