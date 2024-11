3. November 2024

Wahlempfehlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien

Der Vorstand und die Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) haben am 27. September in Hermannstadt eine Empfehlung für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom 24. November, 1. und 8. Dezember beschlossen. Beide Gremien nahmen den von Dr. Paul Jürgen Porr vorgetragenen Text einstimmig an.

„1. Zur Wahl zu gehen und ihr demokratisches Recht auszuüben.

2. Ihre Stimme der Liste des DFDR mit dem derzeitigen Abgeordneten Ovidiu Ganţ als Spitzenkandidat für die Abgeordnetenkammer zu erteilen.

3. Was die Listen für den Senat und die Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen angeht, nicht für extremistische Parteien oder deren Kandidaten zu stimmen.“ Gezeichnet wird die Wahlempfehlung von Dr. Paul Jürgen Porr, Vorsitzender des DFDR.



Wichtigster Tagesordnungspunkt der Vorstandssitzung und der Vertreterversammlung war die Haushaltsumschichtung. Dabei konnten alle Anträge der Regionalforen berücksichtigt werden, wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien berichtet.

