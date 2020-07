Kulturangebote im Internet

Hermannstadt/Bukarest – Während der Corona-bedingten veranstaltungsfreien Zeit bieten zahlreiche Kulturinstitutionen Veranstaltungen im Internet an. Mitte Juli will das Hermann­städter Radu Stanca-Theater ein neues Konzept lancieren: die Eröffnung einer digitalen Bühne. Die Plätze sind unbegrenzt, die Karten sollen zwischen 30 und 50 Lei kosten.

Möglicherweise wird die digitale Bühne bis Oktober die einzige bespielte sein, heißt es seitens der Leitung. Von Juli bis Anfang September sind folgende Aufführungen geplant: „Die Geschichte der unanständigen Prinzessin“ von Silviu Purcarete, „Felii“ (Lia Bugnar) und „Öffentliche Meinung“ (Aurel Baranga). Vom 19. bis 21. August wird das Stück „Maternal“ (Alexandra Badean) an drei Abenden aufgeführt. Kartenverkauf: www.tnrs.ro/program Veranstaltungen aus der Vergangenheit zum Nacherleben bietet das Bukarester Kulturhaus „Friedrich Schiller“. Wöchentlich werden neue Vorschläge mit Links auf der Webseite ( www.casaschiller.ro ) veröffentlicht. Die Links sind permanent und können jederzeit bedient werden. Angeboten werden Ausstellungen, Buchvorstellungen, Theater und Konferenzdebatten, häufig auch über Themen zur deutschen Minderheit. Zum Beispiel: das Theaterstück „Tägliche Tage“ nach einem Stück von Samuel Beckett, neu interpretiert vom deutschsprachigen Kronstädter Theater-Ensemble „Duo Bastet“, das 2008 von der Schriftstellerin Carmen Elisabeth Puchianu und Robert Gabriel Elekes gegründet wurde. Link: www.youtube.com/watch?v=xQZmYbhPgXo . Oder: die Konferenzdebatte „70 Jahre seit der Deportation der Deutschen aus Rumänien in die UdSSR“ mit Fotoausstellung. Neben Vertretern des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) sprechen auch die Zeitzeuginnen Dora Dumitru und Elfriede Polluch. Link: www.youtube.com/watch?v=F4x3nszYM1A

NM