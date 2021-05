5. Mai 2021

Auf dem Donau-Radweg nach Siebenbürgen: Für die Kirchenburg Holzmengen

Hast du Interesse an Donauregionen in West-, Mittel- und Osteuropa, an der Geschichte, die sich entlang dieses europäischen Schicksalsstroms abspielte? Willst du etwas Gutes tun? Hier bietet sich für all dies eine super Gelegenheit.

Holzmengen mit Fogarascher Bergen im Hintergrund An- und Rückreise zum jeweiligen Start- bzw. Endpunkt in der Regel per Bahn. Wir radeln durch acht Länder: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien, besichtigen fünf Hauptstädte: Wien, Pressburg, Budapest, Belgrad und Bukarest, übernachten in guten Hotels und werden landestypische Leckereien und so manchen guten Tropfen genießen. Die Tour ist privat. Sie wurde von unseren Familien mit ähnlichem Verlauf schon gefahren. Ein Teil der Geschichte spielt sich in Siebenbürgen ab. Der gute Zweck dient dem Erhalt der Kirchenburg und dem Europäischen Verein „Jugendburg Holzmengen“.



