29. August 2021

Siebenbürgischer Kultursommer 2022 geplant

Vom 23. Juli bis 15. August 2022 wird in zahlreichen Orten Siebenbürgens ein „Siebenbürgischer Kultursommer“ stattfinden. Das Programm wird eine große Bandbreite an Veranstaltungen, wie Arbeitseinsätze, Workshops, Tanz und Theater, musikalische Angebote, Heimattreffen, Ausstellungen, Buchvorstellungen etc. umfassen, um Jung und Alt anzusprechen.

Der Planungsausschuss des Siebenbürgischen Kultursommers ist kürzlich online zusammengekommen und hat ein Formular ausgearbeitet, über welches Veranstaltungen für den Kultursommer angemeldet werden können. Ebenso wurde beschlossen, eine Webseite eigens für den Kultursommer einzurichten.



Alle siebenbürgischen Ortsforen, Kirchengemeinden, Heimatortsgemeinschaften, Kreisgruppen und Vereine sind aufgerufen, Vorschläge für Veranstaltungen zu entwickeln. Die Anmeldung erfolgt elektronisch, das Formular dazu ist zu finden unter



Veranstalter sind neben dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen und anderen Forumsebenen, die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien, der Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, der Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich und die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland.

Schlagwörter: Siebenbürgenforum, Kultursommer 2022

