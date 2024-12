Radu Nebert neuer Vorsitzender des Siebenbürgenforums

Martin Bottesch, der das Amt des Vorsitzenden des Siebenbürgenforums seit 2013 bekleidete, stellte sich bei der Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS) nicht mehr zur Wahl. Radu Nebert wurde am 16. November in Hermannstadt zum neuen Vorsitzenden sowie Andrea Rost zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Winfried Ziegler, Geschäftsführer des Siebenbürgenforums, und der neue Vorsitzende Radu Nebert dankten Martin Bottesch für die jahrelange Zusammenarbeit.

Generationenwechsel: Der neugewählte Vorsitzende Radu Nebert, der langjährige Vorsitzende Martin Bottesch und die neugewählte stellvertretende Vorsitzende Andrea-Bettina Rost. Mit ihnen freut sich Unterstaatssekretär Thomas S¸indilariu (von links nach rechts). Foto: Beatrice Ungar

„Da heute ein neuer Vorstand des Siebenbürgenforums gewählt wird und ich mich nach elf Jahren, in denen ich den Vorsitz innehatte, verabschiede, möchte ich allen für die freundschaftliche Zusammenarbeit danken. Uns vereint das Bewusstsein, dass es sich lohnt, sich für die deutsche Gemeinschaft in Rumänien einzusetzen, dass die Erhaltung von Sprache und Kultur zugleich die Erhaltung unserer Identität bedeutet. Dafür setzen wir uns mit Freude ein. Ich scheide aus der Leitung aus, da es an der Zeit ist, dass Jüngere die Verantwortung übernehmen, werde aber der Arbeit und den Zielen des Forums verbunden bleiben,“ so Martin Bottesch.In der politischen Rundschau der Tagesordnung wurde auf das Problem hingewiesen, dass viele Angehörige der deutschen Minderheit glauben, die Minderheit habe automatisch einen Abgeordneten im Parlament: Die rumänische Abgeordnetenkammer vergibt 330 Sitze nach dem Verhältniswahlrecht. Auch die Minderheiten müssen eine bestimmte Anzahl von Stimmen erreichen, um einen Abgeordneten im Parlament zu haben. Es ist deshalb wichtig, zur Wahl zu gehen, damit der Abgeordnete der deutschen Minderheit ein starkes Mandat bekommt. Von den drei anstehenden Wahlen sei für die deutsche Minderheit die Parlamentswahl am 1. Dezember am wichtigsten, betonte Bottesch. Das Forum tritt mit einer Liste an, die vom bisherigen Abgeordneten Ovidiu Ganţ angeführt wird. In der vierstündigen Sitzung im Spiegelsaal des Hermannstädter Forumssitzes stand außerdem die Beratung des Haushalts für 2025 an. Der Vorsitzende sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Kommissionen legten ihre Berichte vor: Über die Arbeit der Kulturkommission berichtete Christiane Neubert (Fogarasch), aus der Wirtschaftskommission Stefan Gorczyca (Schäßburg), aus der Sozialkommission Ilse Philippi (Hermannstadt) und aus der Schulkommission Verona Onofrei (Mühlbach). Auch eine Nachbesprechung zum Großen Sachsentreffen 2024 stand auf der Tagesordnung. Thomas Șindilariu, Unterstaatssekretär am Departement für interethnische Beziehungen (DRI), berichtete von seiner Arbeit. Der Mitgliedsbeitrag, der über die Lokalforen an das Siebenbürgenforum und das Landesforum weitergeleitet wird, wurde auf 10 Lei pro Jahr festgelegt.Die Versammlung wählte die Leiterinnen und Leiter der vier Kommissionen: Während sich Christiane Neubert (Kultur), Stefan Gorczyca (Wirtschaft) und Verona Onofrei (Schule) erneut bewarben und gewählt wurden, stellte sich Ilse Philippi nach einer längeren Amtsperiode nicht erneut zur Wiederwahl. Den Vorsitz der Sozialkommission verantwortet nun Elisabeth Köber (Neppendorf). Aurelia Brecht ( ADZ