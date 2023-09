Das Programm des 33. Sachsentreffens in Keisd

Das 33. Sachsentreffen findet vom 29. September bis 1. Oktober 2023 unter dem Motto „Mensch und Natur. Kulturlandschaft Siebenbürgen“ statt. Die Veranstalter, Siebenbürgenforum, Demokratisches Forum der Deutschen im Kreis Mieresch und Evangelische Kirche A.B. in Rumänien, laden zu folgendem Programm ein.

Freitag, 29. September

Samstag, 30. September

Sonntag, 1. Oktober

17.00 Uhr Eröffnung in der Kirche, Vorstellung lokaler Projekte und Initiativen zum Erhalt von Kirchenburgen18.15 Uhr Führung durch die Kirchenburg. Ausstellungenab 19.00 Uhr Tanzunterhaltung im neuen Gemeindesaal (ehemaliges Kino)ab 9.00 Uhr Stände auf dem Marktplatzab 9.30 Uhr Kinderprogramm im Gemeinderaum in der Kirchenburg10.00-11.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kircheanschließend Blasmusik im Kirchhof12.00 Uhr Aufmarsch der Trachtengruppenab 12.30 Kulturprogramm mit Tanzgruppen und Blasmusik auf der Bühne zwischen Rathaus und Kirche13.30 Uhr Festveranstaltung in der Kirche: Grußworte; Festvortrag von Dr. Rudolf Poledna und Dietmar Gross; Verleihung der Honterusmedaille an Dr. Paul Niedermaier, die Laudatio hält Dr. Harald Roth15.00 Uhr Rundgang durch Keisd16.30 Uhr Theatervorstellung „Esi woor et ...“ von Hilde Juchum, Theatergruppe Ingolstadt (Beitrag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, gefördert vom Kulturwerk) im neuen Gemeindesaal (ehemaliges Kino)16.30 Uhr Besuch der Fluchtburg auf dem Berg20.00 Uhr HOG Keisd lädt zum gemütlichen Beisammensein ein(Programm gestaltet von der HOG-Keisd und der evangelischen Kirchengemeinde Keisd)10.00 Uhr Gottesdienst12.00 Uhr Wanderung mit Picknick (Selbstverpflegung)Verpflegung kann am Freitag, ab 19.00 Uhr, im neuen Gemeindesaal und am Samstag, ab 12.00 Uhr, an den Ständen auf dem Marktplatz gekauft werden.Die Verpflegung der Kulturgruppen und der Ehrengäste erfolgt in Zelten im Kirchhof.