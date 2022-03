15. März 2022

Volkszählung in Rumänien hat begonnen

Hermannstadt – In Rumänien findet in diesem Jahr erstmals seit 2011 eine Volkszählung statt. Laut Regierungsbeschluss 143/2022 sollen an der Zählung alle Personen mit Wohnsitz in Rumänien teilnehmen, mit oder ohne rumänische Staatsangehörigkeit, sowie rumänische Staatsbürger, die sich seit höchstens 12 Monaten außerhalb Rumäniens aufhalten.

Das Forum wird den Angehörigen der deutschen Minderheit behilflich sein, an der Volkszählung in Rumänien teilzunehmen. Das Bild zeigt das Forumshaus in Hermannstadt (auch Lutsch-Haus genannt), dem Sitz, des Landes- und Siebenbürgenforums sowie des Hermannstädter Forums. Foto: Andrei Kokelburg, Wikimedia Commons In einer ersten Etappe zwischen dem 14. März und 15. Mai 2022 werden die Bürger aufgefordert, den Fragebogen über das Internet selbst auszufüllen. In einer zweiten Etappe, vom 16. Mai bis 17. Juli, werden Zensoren die Bürger zu Hause aufsuchen, um sie statistisch zu erfassen. Allerdings sei es nicht sicher, ob die Zensoren tatsächlich alle Bürger erreichen werden, erklärte Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, in der Bundesvorstandssitzung des siebenbürgischen Verbandes am 5. März (die



Bei der Volkszählung 2011 hatten sich 36.000 Personen zur deutschen Minderheit bekannt. Mit zahlenmäßigem Rückgang rechnen alle nationalen Minderheiten – vor allem wegen veralteter Bevölkerungsschicht, aber auch die Mehrheitsbevölkerung wegen der Abwanderung, erklärte der Parlamentarier der deutschen Minderheit Ovidiu Ganţ Ende letzten Jahres gegenüber der Banater Zeitung. sb

Schlagwörter: Volkszählung, Forum, deutsche Minderheit

