CDU-Politiker im rumänischen Parlament

Bukarest – CDU-Mitglieder des sogenannten Andenpaktes besuchten vor Kurzem Bukarest und wurden vom Abgeordneten des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) Ovidiu Ganţ und von dessen Parlamentskollegen Silviu Vexler in Bukarest empfangen.

Gegenüber der Banater Zeitung erklärte Ovidiu Ganţ die Bedeutung dieses Besuchs: „Die Andenpaktmitglieder haben sich diesmal für einen Rumänienbesuch entschieden. Um den Empfang zu gewährleisten, haben mich die Deutsche Botschaft und die Konrad-Adenauer-Stiftung kontaktiert. Den Empfang gestaltete ich zusammen mit meinem jüdischen Parlamentskollegen Silviu Vexler in einer Bukarester Synagoge, die in ein Museum umfunktioniert worden ist. Wir haben uns über die Situation beider Minderheiten unterhalten, besprachen Antisemitismusbekämpfung und die politische Situation in den bilateralen Beziehungen. Danach habe ich die deutschen Politiker bei einem Rundgang durch das Parlamentsgebäude begleitet. Ich habe mich gefreut, wichtige deutsche Politiker wiederzutreffen, so den Altbundespräsidenten Christian Wulff, die ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, Roland Koch sowie Ministerpräsident und EU-Kommissar Günter Öttinger, aber auch meine ehemaligen Kollegen aus dem EU-Parlament, Elmar Brock und Kurt Lauk.“ Diese hochrespektierten Politiker verfügten über eine enorme Erfahrung und ihre Meinung sei gerade in europapolitischen Angelegenheiten äußerst wichtig. Zudem seien es Leute, „die in der Beziehung zu Rumänien und zur deutschen Minderheit in der Vergangenheit einiges geleistet haben“. Ganţ erklärte weiter: „Die Beziehungen von Hessen und Baden-Württemberg zur deutschen Minderheit in Rumänien sind äußerst wichtig. Es war auch wichtig, dass diese Politiker ein korrektes Bild über rumänische Verhältnisse erhalten und keine politisch gefärbten Meinungen zu hören bekommen. Die Gäste waren von ihrem Besuch begeistert und gewannen ein äußerst positives Bild über Rumänien. Ich habe die Gelegenheit genutzt, sie nach Temeswar und Hermannstadt einzuladen.“

