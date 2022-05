18. Mai 2022

Peter Miroschnikoff geehrt

Hermannstadt – Peter Miroschnikoff, langjähriger ARD-Korrespondent für Mittel- und Südosteuropa, nahm am 3. Mai als Ehrengast an den „Hermannstädter Gesprächen“ zum Thema „Ein anderes Rumänienbild in deutschen Medien“ teil.

Dr. Paul Jürgen Porr (rechts) überreichte Peter Miroschnikoff die silberne Ehrennadel des DFDR. Foto: Benjamin Józsa Wie die Hermann­städter Zeitung meldet, wurde er „für seine Verdienste um die ausgewogene ­Berichterstattung über die deutsche Minderheit in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik Deutschland mit der silbernen Ehrennadel des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR)“ ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Dr. Paul Jürgen Porr, DFDR-Vorsitzender, im Anschluss an die „Hermannstädter Gespräche“ vor.

Schlagwörter: Hermannstadt, Ehrung, Journalist, Miroschnikoff, DFDR

