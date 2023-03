Bund rumänischer Vereine in Deutschland gegründet

Am 21. Dezember 2022 wurde der Bund rumänischer Vereine in Deutschland (B.R.V.D.) durch den Zusammenschluss mehrerer Vereine sowie Einzelpersonen gegründet. Der Zusammenschluss ist das Resultat der engen Zusammenarbeit der rumänisch-deutschen Vereinen untereinander und mit den in Deutschland lebenden rumänischen Bürgern.

Dieser Dachverband versteht sich als zentrale Anlaufstelle und Unterstützer für die rumänischen Vereine sowie für alle in Deutschland lebenden Rumänen. Der B.R.V.D. positioniert sich als ein wichtiger Mitstreiter für eine effiziente Integration aller Rumänen in Deutschland und fördert den Dialog zu anderen Organisationen, Verbänden und Institutionen. Der Vertretungsanspruch des Dachverbandes richtet sich nach dem Mandat seiner Mitglieder. Demzufolge werden die Interessen derer vertreten, die dem Dachverband angehören oder ausdrücklich eine Vertretung des Dachverbandes beanspruchen. Die Mitglieder des Dachverbandes zeichnen sich durch eine starke rumänische Identität sowie durch den Wunsch aus, rumänische Vereine und Mitglieder der rumänischen Diaspora, unabhängig ihrer Vereinszugehörigkeit, Religion oder sexueller Orientierung, zu unterstützen und zu begleiten. Der Dachverband versucht so, eine Brücke zwischen der rumänischen Gemeinschaft und allen politischen oder sozialen Akteuren in Deutschland zu bauen wie z.B. Behörden, lokalen und nationalen Institutionen, Migrationsverbänden, Kirchen usw. Der B.R.V.D. steht für einen regelmäßigen Austausch, offenen Dialog und Lösungsfindung. Das Leitbild und die Werte des Dachverbandes ergeben sich aus dessen Satzung und seinem Leitspruch „Wir sollen auf das blicken, was uns miteinander verbindet, anstatt auf das, was uns scheinbar voneinander trennt“. Der Aufnahmeantrag kann per E-Mail an den Vereinsvorsitzenden Manfred-Sorin Kafka auf der Website www.brvd.org im PDF-Format angefordert werden. Kontaktadresse: Manfred-Sorin Kafka, Gutjahrstraße 10, 44287 Dortmund, Telefonnummer: (01 77) 8 23 82 87, E-Mail-Adresse: info[ät]brvd.org.