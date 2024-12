70 Jahre Verein der Siebenbürger Sachsen in Salzburg

Eine lange Tätigkeit für Gemeinwesen und Zusammenhalt in einem funktionierenden Verein. Seit Jahren haben wir mit Roland einen Obmann, der engagiert und humorvoll die Vereinsabende vorbereitet, eröffnet und begleitet und unseren Siebenbürger Verein in allen Bereichen würdig vertritt.

Trachtenträger beim Stadtfest in Salzburg. Foto: Ing. Roland Meburger

Begonnen hat alles in der von Erna Tontsch 1978 neugegründeten Jugend-Volkstanzgruppe. Zu einer seiner Tanzpartnerinnen, damals noch unwissend, zählte Dagmar, seine heutige Ehefrau. Die vielen Proben, Auftritte, Balleröffnungen, Mitternachtseinlagen bei unseren Vereinsbällen, das Mitwirken bei Heimattagen festigen den Zusammenhalt, die Verbundenheit der Tanzgruppe zu unserem Salzburger Verein.Zahlreiche Auslandsfahrten (Norwegen, Schweden, Holland, England, Belgien) und mehrmals nach Siebenbürgen „in Dirndlkleid und Lederhose“ tragen zum Kennenlernen verschiedener Kulturen bei und erweitern das Spektrum der Jugendlichen.Durch die gut gepflegten Kontakte und Mitwirkung bei regionalen Veranstaltungen des Salzburger Brauchtums wird unser Verein Mitglied im Gauverband der Heimat-Vereinigungen der Stadt Salzburg. Der Lainerhof, das Haus des Brauchtums, wurde ausgebaut und saniert. Durch die Mitarbeit der Tanzgruppe und Vereinsmitgliedern sowie einer großzügigen Spende von unserem Siebenbürger Verein haben wir das Recht auf Nutzung als Vereinshaus (Proben und Veranstaltungen) erwirkt.Mit der Einbindung in den Salzburger Gauverband folgten Teilnahmen bei großen Veranstaltungen in Stadt und Land: Fackeltanz zur Eröffnung der Salzburger Festspiele, jährliche Erntedankfeiern im Dom, Teilnahme bei Stadtfesten mit Umzügen und Mitwirkung bei Festen befreundeter Vereine. Über viele Jahre fanden Tanzauftritte im Heckentheater (Mirabellgarten) statt. In der Nachbarschaft Elixhausen Sachsenheim wirkte die Tanzgruppe bei einigen Kathreinbällen und Blasifesten auch mit einer Kindertanzgruppe mit.Nach dem Einstieg in den Vereinsvorstand 1993 wird Roland im Jahr 1999 zum Vereinsobmann gewählt. Im Jahr darauf übernimmt Roland mit seiner Frau Dagmar die Leitung der Tanzgruppe.Waren es nach dem Umbruch in Rumänien Hilfstransporte der Tanzgruppe (1990, 1991, 1992) noch unter strengen Grenzkontrollen, werden die Reisen der Tanzgruppe zu den von unserem Verein begleiteten Sozialprojekten in Siebenbürgen 2002, 2005, 2007, 2009, 2012, 2015, 2019 fortgesetzt.Kreativität und Vielfalt zeichnen unsere Vereinsabende aus. Unter anderem mit Vorträgen, Filmen, Tanz- und Musikeinlagen und köstlicher Verpflegung. Mit viel Einsatz werden Spezialitäten wie Siebenbürgerwurst, Krautwickler, Holzfleisch und Baumstriezel zubereitet, was die Besucher auch sehr schätzen. Ohne die Zusammenarbeit des harten Kerns der Tanzgruppe und die Mitwirkung im Vereinsvorstand, bei Sitzungen und bei all den erwähnten Veranstaltungen wäre der große Aufwand der Vor- und Nachbereitungen nicht zu bewältigen. Auch dazu ein verdientes Dankeschön!Unser Verein ist auch immer mit dabei, wenn es um die Betreuung von Gästen aus dem Ausland geht. Gruppen die im Rahmen von Veranstaltungen der Föderation der Siebenbürger Sachsen (Jugendtreffen und Kulturaustausch) nach Österreich kommen, werden auch in Salzburg willkommen geheißen. Gleiches galt und gilt auch für Reisegruppen der evangelischen Kirche aus Siebenbürgen.Bis heute wird die Unterstützung nach Siebenbürgen, begonnen in den 1970er Jahren, durch unseren Verein fortgeführt. Gefördert und gestützt werden diese Hilfsleistungen auch von Subventionen von Stadt und Land Salzburg. Die Abwicklung der Hilfssendungen ist mit Zeitaufwand verbunden. Gekauft werden Werkzeuge und Kleingeräte zur Gartenarbeit und Friedhofspflege. Für Altenheime werden Hilfspakete mit Pflegematerialien, Wäscheartikeln, Hygieneprodukten, aber auch Küchengeräte zusammengestellt, verpackt und zum Versand gebracht. Diese Arbeit wird seit Jahren von den Familien Tontsch und Meburger durchgeführt. Auch diese Arbeit verdient Dank und Anerkennung.Neben den Aufgaben in unserem Verein werden von unserem Roland noch weitere Tätigkeiten wahrgenommen: als Landesobmann von Salzburg vertreten im Bundesvorstand der Siebenbürger Sachsen in Österreich; zuständig für die Abrechnungen der Subventionen der Siebenbürgenhilfe, Mitglied im Vorstand des Verbandes der Heimatvereinigungen in Salzburg; Mitglied der Gemeindevertretung in der Auferstehungskirche in Salzburg. Und nebenbei dazu noch Vollzeit berufstätig.Wir alle danken dir, Roland, für deine jahrelange Arbeit und hoffen, dass du noch lange in diesem „Ehrenamt“ für unseren Verein tätig bleibst!

Walter Petri