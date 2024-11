Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Rumänien: Wahllokale im Ausland

Im Superwahljahr 2024 sind die rumänischen Staatsbürger aufgerufen, an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden abzustimmen. Bei den Präsidentschaftswahlen vom 24. November treten 14 Kandidaten an, darunter die beiden Spitzenkandidaten der Koalitionsparteien: Marcel Ciolacu (PSD) und Nicolae Ciucă (PNL). Gute Chancen werden auch Ludovic Orban (Macht der Rechten – Forţa Dreptei), Elena Lasconi (USR), George Simion (AUR) und dem ehemaligen NATO-Vizegeneralsekretär Mircea Geoană (parteilos) eingeräumt. Die Liste der Wahllokale im Ausland können Sie weiter unten als pdf-Datei herunterladen.

Über 950 Wahllokale werden für die rumänischen Wähler bereitgestellt, die sich im Ausland aufhalten, teilte der Leiter der Ständigen Wahlbehörde, Toni Greblă mit. Das sei ein Rekord, denn kein anderes Land richte so viele Wahllokale für seine Diaspora ein. In Deutschland gibt es 86 Wahllokale, davon 30 in Bayern. Amtlichen Angaben zufolge gehören knapp eine Million Bürger mit festem Wohnsitz im Ausland zur rumänischen Diaspora, die nur sechs Abgeordnete und Senatoren in die Bukarester Legislative schickt, meldet die ADZ . Knapp 7.000 Auslandsrumänen haben sich für die Briefwahl entschieden.Während im Inland nur am Sonntag abgestimmt wird, sind die Wahllokale im Ausland an drei bzw. zwei Tagen geöffnet: Freitag von 12.00-21.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 7.00-21.00 Uhr Ortszeit. Hier die genauen Termine: Präsidentschaftswahlen vom 22.-24. November; Parlamentswahlen am 30. November und 1. Dezember; Stichwahl der Präsidentschaftswahlen vom 6.-8. Dezember. Die Wähler müssen einen gültigen Reisepass oder Personalausweis (gegebenenfalls auch eine Meldebescheinigung) vorweisen. Die Liste der Wahllokale und die interaktive Karte der Lokale in Deutschland, können Sie weiter unten abrufen.

